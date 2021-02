Canadell, número 3 de la llista de Junts per Barcelona, visita l'empresa Ausa

Joan Canadell, número 3 de la llista de Junts per Barcelona, va fer una visita a l'empresa manresana AUSA, en un acte emmarcat en la campanya electoral de la formació. Canadell, de 53 anys, és president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Enginyer i empresari, el candidat va visitar la factoria manresana i es va interessar per l'evolució i actualitat de l'empresa, sobretot en la situació actual provocada per la Covid. Durant la visita, els responsables d'Ausa van poder ensenyar les instal·lacions i els diferents processos productius i van exposar les necessitats i demandes del sector industrial en el context actual.

Ausa, amb 65 anys d'història, és una de les empreses més destacades de la comarca amb una de les projeccions nacionals i internacionals més importants en el camp de la fabricació de vehicles industrials compactes per al moviment de materials i manteniment vial, un sector on és una de les empreses més reconegudes per la seva trajectòria, ja que té una capacitat de producció més de 10.000 vehicles anuals i exporta a més de 90 països arreu del món. El 70% de la seva producció s'exporta fora de la península.

Per part de junts, a la visita van acompanyar Canadell Bàrbara Minoves (Directora Territorial de la Catalunya central Generalitat d'Empresa i Ocupació), David Saldoni (Secratari d'Organització de Junts i candidat número 19 de la llista del partit per Bacelona) i Toni Massegú (Director Territorial de la Catalunya central Generalitat de Presidència i President de Junts Bages).