La junta electoral de Manresa rep gairebé 600 recursos per no ser en una mesa

A la Catalunya Central s'han presentat més de 1.200 excuses per no ser aenuna taula el 14-F

A la Catalunya Central s'han presentat més de 1.200 excuses per no ser aenuna taula el 14-F arxiu/oscar bayona

Les juntes electorals de zona de la Catalunya Central han rebut fins ara un total de 1.277 recursos de persones contra la seva elecció com a membres d'una mesa electoral per a les eleccions del proper 14 de febrer.

D'aquestes 1.277 excuses, la majoria corresponen a la junta electoral de Manresa, que fins ahir n'havia tramitat un total de 576. Pel que fa al sentit de les resolucions adoptades fins ara per la junta electoral de zona de Manresa, de les 576 excuses presentades, 359 han estat admeses mentre que les 217 restants han estat desestimades.

Segons van informar fonts de la junta manresana consultades per aquest diari, es tracta d'una xifra superior a la d'anteriors cites electorals. A més a més, la previsió, igual que en la resta de juntes electorals de zona, és que encara arribin més recursos durant els propers dies.

El termini que tenen els membres d'una mesa electoral per presentar recurs és de set dies un cop reben la notificació.

Pel que fa a la resta de juntes electorals de zona de l'àmbit de Regió7, fins ahir, a Berga, s'havien rebut 166 peticions de membres de meses que demanaven no ser-hi. A la junta de la Seu d'Urgell, que en aquesta ocasió, integra el partit judicial de Solsona, fins ahir s'hi havien presentat 91 recursos per evitar formar part d'una taula electoral el proper 14 de febrer, segons dades facilitades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En aquests casos, però, s'ha detallat quantes de les excuses s'han estimat i quantes no han estat acceptades.

En el cas de la Junta de Zona d'Igualada, l'última actualització és del 2 de febrer, i fins llavors s'havien tramitat 384 excuses, tot i que en aquest cas tampoc hi ha el detall de quantes han estat acceptades i quantes se n'han rebutjat.

A la junta electoral de zona de Sant Feliu de Llobregat, que és on aquesta ocasió pertany el Baix Llobregat s'havien rebut, fins el 2 de febrer, un total de 1.085 excuses per evitar ser en una taula electoral.

Pel que fa a la junta electoral de Puigcerdà, que també engloba el partit judicial de Ripoll, ahir no hi havia dades.

A nivell de tot Catalunya s'han comptabilitzat més de 16.000 excuses, de les quals aproximadament la meitat corresponent a la zona de Barcelona (veure suport). Aquestes xifres no es poden comprar per falta d'un rang de dades històric sobre què ha passat en altres cites electorals.

El total de persones escollides com a titulars per ser en una taula electoral, a nivell català, és de 27.417 persones i de 54.834 suplents, cosa que situa en 82.251 el total de persones involucrades en el procés electoral.

Les juntes electorals tenen fins a 72 hores abans de les eleccions per resoldre els recursos presentats per membres de meses electorals. Tot i això, fins a última hora les juntes electorals estudien excuses que hagin estat presentades per causes sobrevingudes.

Si en una taula no hi ha prou membres, la llei electoral preveu que els primers votants puguin quedar-s'hi com a membres, encara que es tracta d'un fet desaconsellat pel Síndic de Greuges per evitar que s'hi hagin de quedar persones en situació de risc.