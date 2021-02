La pandèmia de la covid obliga a traslladar cinc col·legis electorals de Manresa el 14 -F

Espais grans que permetin un aforament de baixa intensitat, que es pugui garantir la ventilació, amb entrades i sortides adequades, que no en facin ús col·lectius vulnerables com la gent gran, que hi pugui haver distància entre les meses i els electors, i que si es formen cues siguin a l'aire lliure i no pas en interiors. Aquests són els principals requisits que han de complir els col·legis electorals a les eleccions del 14-F a causa de l'emergència sanitària de la covid.

Per complir aquestes premisses a Manresa s'han canviat de lloc 5 col·legis electorals, se n'estrenarà un de nou i en els punts de votació habituals que es mantenen bàsicament s'utilitzaran gimnasos, menjadors escolars i pavellons en lloc d'aules com es feia tradicionalment fins ara. En alguns dels col·legis electorals hi haurà més meses per evitar aglomeracions.

Segons l'Ajuntament de Manresa s'ha prioritzat mantenir els punts habituals de votació, però quan no ha sigut possible s'han buscat alternatives i s'ha canviat de lloc.

L'abans i l'ara

És el cas de l'edifici nou del mateix Ajuntament de Manresa, a la plaça Major número 5. Fins ara es votava als baixos de l'equipament, però s'ha decidit traslladar el punt de votació a la nau de l'Anònima, on hi haurà un doble accés adaptat.

Les persones que votaven a l'escola Renaixença ara ho faran al pavelló del Pujolet. No es votarà, tampoc, al casal La Nostra Llar del barri de Valldaura. En aquest cas perquè es tracta d'un equipament on hi realitzen activitats gent gran, una població de risc. El col·legi electoral s'ha traslladat al pavelló de l'escola Joviat, a la cantonada entre el carrer Folch i Torres i el passeig del Riu. En aquest cas a més a més hi haurà una nova taula.

Qui vota a l'Ateneu les Bases ho haurà de fer el diumenge 14-F a l'institut Lacetània. Més novetats. El col·legi La Salle s'estrenarà com a col·legi electoral. Mai no ho ha estat fins ara, o almenys ens els darrers anys. És on hi hauran d'anar a votar els qui ho fan habitualment a l'institut Pius Font i Quer. Els espais que s'utilitzaven al Font i Quer no són prou amplis per adaptar-se a la nova situació. Per això s'ha buscar una alternativa a prop. La Salle cedirà el seu menjador i hi haurà una taula més per votar.

Tots aquests canvis estaran degudament indicats. Els llocs de votació habituals que ara estaran tancats hi haurà rètols que informaran als electors on és el seu nou col·legi electoral.

Al barri de les Escodines hi haurà dos punts de votació en lloc d'un de sol com fins ara per evitar al màxim que es formin aglomeracions. El Casal de les Escodines és el punt de votació habitual. Es manté, però també s'hi afegeix el casal Flors Sirera. No s'ha trobat un local prou gran a les Escodines per concentrar el vot en un sol lloc, amb la qual cosa s'ha optat per dividir en dos el col·legi electoral i repartir els electors entre un i l'altre.

La resta de punts de votació són els mateixos de sempre, però s'ha primat que es voti en altres espais més amples com menjadors i gimnasos, per garantir el compliment de les mesures de seguretat sanitàries essencials.

A l'institut Lluís de Peguera, per exemple, es votava habitualment a la biblioteca situada a la planta baixa. Ara es farà al gimnàs. Per aquest motiu l'entrada serà pel carrer Carrasco i Formiguera en lloc de l'entrada principal de plaça Espanya.

Els altres llocs per votar

A l'escola Sant Ignasi es votarà al menjador i al gimnàs; a l'Escola d'Arts i Oficis a l'aula de dibuix; a l'escola Bages en un espai annex i al menjador, i tindrà una mesa més; a La Sèquia es votarà al menjador; a l'institut Guillem Catà al pavelló del centre; a l'escola La Font al gimnàs i al menjador; a la Serra i Hunter al vestíbul i al menjador; i a l'escola Muntanya del Drac del Xup a la biblioteca i a la recepció. Es mantenen els col·legis electorals del Casal Cívic de la Mion, el Conservatori de Música, l'escola Pare Algué, el casal del barri de Sant Pau i la Fundació Universitària del Bages.

S'activen equips de neteja

A Manresa totes les escoles que acolliran una seu electoral obriran amb normalitat el dilluns 15 de gener, l'endemà de les eleccions, tot i que el Govern ha deixat oberta la possibilitat que no hi hagi classes per tenir prou temps per netejar-les.

L'Ajuntament de Manresa ha preparat un dispositiu de neteja que ja començarà els dies 12 i 13 de febrer. Durant el dia de les eleccions es netejaran tots els col·legis electorals cada dues hores, i l'endemà les tasques de neteja s'ha programat a les 6 del matí perquè s'obri amb normalitat.

En aquells edificis on l'Ajuntament ja es fa càrrec habitualment de la neteja com a les escoles públiques de primària o els pavellons municipals, la neteja anirà a càrrec del propi Ajuntament amb l'equip que ja ho fa habitualment. En els altres casos també se'n farà càrrec l'equip habitual i les despeses aniran a càrrec de l'Ajuntament.