La restauració de Manresa reclama ajut a l'Ajuntament per sobreviure

Bars i restaurants estan a l'UCI. L'emergència econòmica la van escenificar ahir a Manresa representants d'una vintena de locals, que van reunir-se a la plaça Major vestits de negre en una roda de premsa massiva presidida per un gran SOS dibuixat amb una cinquantena de paelles i safates. El sector reclama ajuda a l'Ajuntmanet, al qual demana «empatia». L'acció estava convocada per l'associació L'Antic, però s'hi van sumar locals d'altres punts de la capital del Bages.

Una trentena de negocis manresans del sector han entrat una instància a l'Ajuntament per demanar una bonificació de totes les taxes del 2020/2021 (industrials, d'escombraries i de terrasses); l'exempció del cànon de l'aigua i de les quaotes de conservació, de servei i de clavegueram «al 100% o com a mínim de la part proporcional de les hores que podem obrir»; facilitar espais exteriors per mantenir l'activitat; i una mediació amb la Cambra de la Propietat per obtenir rebaixes en el lloguer dels locals.

«Estem econòmicament i emocionalment molt tocats», deia ahir Damià Giménez, propietari del Vermell, entre d'altres locals a la ciutat. Els restauradors de l'Antic demanen que el Govern municipal valori que el Barri Antic «l'està reconstruint el sector, com ha reconegut el mateix Ajuntament».

La restauració insisteix que no pot sobreviure amb les restriccions actuals, que no van acompanyades d'ajuts ni de bonificacions i exempcions municipals. «Abans teníem 16 hores del dia disponibles per a la feina; ara són poc més de dues i mitja i hi ha restriccions de persones», insisteixen Giménez, Vicky Garcia (de la Vermuteria Santa Rita) i Jordi Garcés (Bar Alsina), en representació del col·lectiu. «No menystenim el risc de la pandèmia, però volem condicions i garanties per sobreviure», afegeixen.