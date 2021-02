Embolic pel canvi de nom del carrer Lluís Argemí pel d'Ignasi Domènech

Què succeeix quan una persona, sense canviar de pis, passa de viure al número 1 del carrer Lluís Argemí al 14 d'Ignasi Domènech? Doncs que és un embolic que més enllà de l'enrenou pràctic que comporta pot tenir conseqüències i, fins i tot, posar en risc la seva salut.

Això és el que ha denunciat Blanca Virós després que la seva mare de 88 anys patís una caiguda que va obligar a activar els serveis d'emergència.

El dia 22 la seva mare va caure a casa i va haver de trucar al 112 on li van dir que no trobaven l'escala on havien d'acudir. A localitzar el domicili no va ajudar el fet que s'hagués canviat la placa del carrer de Lluís Argemí per la d'Ignasi Domènech, però no la numeració dels habitatges. Hi ha papers provisionals des de fa mesos amb l'adreça antiga i la nova.

Dimecres, una infermera s'havia de desplaçar al domicili a fer analítiques «i em va trucar dient que no ho trobava».

Virós es demana quines conseqüències podria haver tingut la confusió si en comptes d'haver estat una caiguda hagués passat alguna cosa més greu, i defensa que una situació com aquesta no és una petitesa «perquè et pot arribar a anar la vida».

En aquest vial, a banda del canvi de nom s'ha modificat la numeració. Abans els set blocs tenien números correlatius i la seva mare vivia al més pròxim a la carretera del Pont de Vilomara.

Amb el canvi de nom, els blocs del carrer van deixar de tenir números correlatius de l'1 al 7 començant des de la carretera del Pont i van passar a ser el 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14.

Són números parells perquè prenent com a punt de partida l'espai més pròxim a l'Ajuntament estan situats a la dreta del carrer. Els números senars correspondran als habitatges que en un futur hi pugui haver a l'esquerra.

Per a Virós, aquesta situació «és un embolic que cal millorar. Cal un protocol, un procediment o un comunicat perquè allà on es produeixi un canvi de nom de carrer i de numeració els veïns tinguin present tots els passos que han de fer per no quedar al limbe».

Una figura clau

El cuiner manresà i pedagog de la cuina Ignasi Domènech i Puigcercós té placa al carrer que porta el seu nom des de l'agost passat. És el situat entre la carretera del Pont de Vilomara i el parc de Sant Ignasi, abans batejat abans amb el nom del també manresà Lluís Argemí de Martí. El ple del 18 d'abril del 2019 va aprovar la retirada d'honors a l'advocat i polític franquista i que el carrer amb el seu nom passés a dur el del cuiner, considerat una figura clau per entendre la professionalització de la cuina.

La placa del carrer d'Ignasi Domènech inclou el seu nom sencer, la data del seu naixement i defunció (Manresa, 1874-Barcelona, 1956) i la informació «Cuiner, gastrònom i pedagog de la cuina».

Inicialment, es va parlar de la possibilitat de posar una placa en la seva memòria a la casa on va néixer, al segon pis del número 4 de la carretera de Cardona, on ara hi ha Cal Manel.

Finalment, però, es va decidir dedicar-li un carrer. Autor del conegut llibre La Teca, el reconeixement de la ciutat a Domènech va sorgir del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages. A banda de batejar un carrer amb el seu nom, va demanar que se l'anomenés fill predilecte i recuperar l'organització d'un sopar de mestres cuiners.