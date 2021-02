Endesa i Sant Andreu Salut tanquen la compravenda del darrer solar de la Companyia dins l'entorn de l'Anònima

Endesa i la Fundació Sant Andreu Salut han tancat aquest matí l'acord de compravenda de la darrera finca que la Companyia mantenia dins l'àmbit urbanístic de l'Anònima de Manresa. La signatura de la transacció ha anat a càrrec, per part d'Endesa, dels responsables de Gestió Patrimonial a Ibèria, Antonio Colchero, i de l'àrea de Vendes i Desenvolupament de Patrimoni, Manel Bartés; mentre que per part de la Fundació Sant Andreu Salut l'han signat el director general de la Fundació Sant Andreu Salut, Manel Valls Martorell, i la directora de Gestió, Sílvia Muñoz.

El solar, situat al número 22 del carrer Puigterrà de Dalt de Manresa, té 3.000 metres quadrats. D'aquests, 2.000 m2 seran per a una plaça d'ús públic amb manteniment a càrrec de l'Ajuntament de Manresa i en els 1.000 m2 restants s'hi construiran habitatges amb serveis per a gent gran, amb una edificabilitat total de 5.500 m2.

Aquest tipus d'habitatges són un model residencial pensat per a persones grans, adaptat a les seves necessitats en termes de mobilitat i accessibilitat i, al mateix temps, amb una oferta de serveis de suport per possibilitar el seu màxim benestar i independència. A més, Sant Andreu Salut complementarà la seva oferta assistencial aprofundint amb l'atenció al domicili de les persones que hi visquin.

A banda d'aquests habitatges assistits, també hi ha prevista la construcció d'un apar­cament.



Transformació de l'entorn de l'Anònima al centre històric de Manresa



El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat fa 2 anys per l'Ajuntament ha permès la transformació de l'entorn de l'Anònima en un gran espai d'ús públic. La nova ordenació de l'illa formada pels carrers de Sant Salvador, Puigterrà de Dalt i Lluçà va reduir l'edificabilitat fins a 5.500 metres quadrats i va facilitar un increment de l'espai d'ús públic de més de 1.200 metres quadrats, que se sumen als ja previstos en l'anterior planejament i que donen com a resultat una superfície total d'ús públic d'uns 4.600 m2.

L'edifici històric de la Companyia Anònima Manresana d'Electricitat està actualment qualificat com a equipament i va ser seu d'Endesa a la Catalunya Central durant 120 anys i fins al març del 2014, quan la Companyia es va traslladar a les noves dependències situades a l'edifici modernista de La Catalana. Des d'aleshores, l'edifici, construït el 1883 sota la direcció de l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa i que està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local, és de propietat municipal.



Fundació Sant Andreu Salut



És una institució dedicada a les persones, especialment a les que es troben en situacions de vulnerabilitat, dependència o risc social. Amb l'Hospital de Sant Andreu de Manresa com a emblema i una alta especialització en l'atenció a la gent gran i pacients no aguts, treballen a partir de tres àmbits assistencials fonamentals: atenció intermèdia, dependència i social.