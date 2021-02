L'Ajuntament de Manresa fa pública la imatge de la Festa de la Llum

L'Ajuntament de Manresa ha fet pública la imatge de la Festa de la Llum, que enguany s'adaptarà a les restriccions de la pandèmia. El cartell és obra de David Calvet, dissenyador gràfic manresà, que ha buscat una relació entre la llum que va arribar a l'església del Carme procedent de Montserrat i els focus que il·luminen els escenaris, en una analogia que lliga la festa amb l'associació cultural El Galliner, entitat administradora d'enguany amb motiu del seu 25è aniversari.

Segons ha explicat Calvet, la imatge busca posar la llum en escena, amb un focus de llum groga que entra per un dels extrems, permetent l'arribada de l'aigua, que surt per un altre dels extrems del cartell. Tot plegat, en un disseny "sintètic, simple, però alhora contundent, amb un negre de fons que ens remet, una altra vegada, a l'ambient d'un escenari". A banda, en aquesta ocasió s'ha optat per fer un joc de paraules amb el nom de la festa ("i malgrat tot... la llum", es pot llegir) per marcar el caràcter excepcional que s'està vivint amb motiu de la pandèmia, en un missatge que també vol ser d'esperança.

La Festa de la Llum se celebrarà del 13 al 28 de febrer. El programa complet s'anunciarà la setmana vinent.