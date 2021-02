Un foc en una residència de Manresa obliga a evacuar tots els usuaris

Un incendi a la residència Mutuam de Manresa va fer saltar totes les alarmes ahir a la nit i va obligar a desallotjar tots els residents i també el personal. Mossos d'Esquadra, Bombers, Policia Local i SEM es van mobilitzar en pocs minuts per atendre l'alarma i evacuar més d'una setantena de persones de l'edifici a causa, sobretot, del fum que va provocar el foc. Hi va haver moments de certa tensió quan els treballadors van trobar a faltar algú. En pocs minuts, però, tothom va ser al carrer. No hi va haver ferits greus, però quatre treballadors i tres usuaris van haver de ser derivats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per inhalació de fum.

La residència, on hi ha gent gran i també persones amb trastorns mentals, és al carrer Era Huguet. També dona als Caputxins, a prop de la Clínica de Sant Josep, on al carrer mateix es podien apreciar senyals de l'incendi, i és a tocar de l'escola Oms i de Prat. Al pavelló del centre és on es van traslladar totes les persones evacuades.

El foc va començar cap a 2/4 de 9 del vespre per causes que es desconeixen. S'hauria originat en un magatzem de la planta baixa, tot i que en un primer moment es va pensar que havia començat al gimnàs. El fum ho va envair tot de seguida. Enmig d'aquesta situació, el primer que va fer el personal de la residència va ser treure al carrer tots els usuaris que es podien valer per ells mateixos, però de seguida van alertar que encara hi havia gent a l'interior i que alguns d'ells era gent gran impedida, fet que va generar episodis d'alarma. Mentrestant el vestíbul era ple de fum.

Habitació per habitació

El primer que van fer els Bombers va ser pentinar tot l'edifici, de tres plantes, i protegits amb equips d'oxigen entrar habitació per habitació per buscar la gent que quedava a dins. De seguida van començar a treure al carrer gent gran amb cadires de rodes, caminadors o fins i tot asseguts amb cadires, i a peu. Alguns d'ells duia la cara tapada amb tovalloles o mocadors. La majoria tenien problemes de mobilitat. Un cop a fora Mossos d'Esquadra i Policia Local, a més a més de professionals del SEM, els anaven atenent i els enretiraven a la vorera contrària de l'edifici per evitar que estiguessin més exposats al fum. Cap a 2/4 de 10 l'incendi es va donar per controlat.

Veïns de l'entorn es van acostar al lloc dels fets per demanar si necessitaven algun tipus d'ajuda, i també n'hi va haver que es va presentar amb mantes per protegir els avis del fred.

Un cop a fora, els professionals del servei d'emergències mèdiques els va atendre un per un per assegurar-se que no havien pres mal. Mesuraven els nivells d'oxigen. A alguns d'ells n'hi van haver de subministrar. Finalment, tots van ser traslladats al pavelló de l'escola l'Oms i de Prat.

Torna la calma

Quan el carrer va quedar buit de residents de l'equipament sociosanitari la situació es va calmar. Mossos d'Esquadra van mantenir tallat el carrer mentre que a la placeta de davant de l'Oms i de Prat i de la mateixa residència només es veien que les sirenes dels cotxes patrulla, Bombers i ambulàncies, i a una punta i una altra de l'Era Huguet s'hi concentraven curiosos davant tants vehicles d'emergències.

Amb tots els residents i professionals evacuats, els bombers van tornar a pentinar tot l'edifici per assegurar-se que no havia quedat ningú a dins i per començar a obrir finestres per ventilar l'equipament. El fum va ser el principal problema de l'alarma.