L'Ajuntament diu que acordarà amb el casal i residència de la Font com serà el nou jardí

L'Ajuntament manté inalterable la seva posició malgrat les queixes que està rebent per l'afectació al jardí del Casal de la Gent Gran i de la residència de la Font dels Capellans com a resultat dels treballs de prolongació i de connexió de l'avinguda dels Països Catalans. Ha explicat que, «conjuntament amb el casal i amb la residència, es determinarà com ha de ser el nou jardí [que s'adequarà per compensar el tram que es perd]: si volen una font, un hort, una plantació d'arbres o els elements que escullin».

La junta del Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans, entre altres entitats, no està d'acord amb què les obres es mengin la meitat del jardí que té actualment l'equipament, a pesar que es guanyi espai per una altra banda, i ha demanat (vegeu l'edició d'abans-d'ahir) prescindir de l'enllaç a l'avinguda del carrer de Granollers per poder-ho evitar.

Compensació prevista

L'Ajuntament ha reiterat que, «malgrat l'afectació urbanística, el planejament ja va preveure que la superfície de la parcel·la afectada es compensaria. Així, dels 609 metres quadrats afectats, se'n retornen 612 amb altres terrenys. Per tant, la superfície total de la finca continuarà sent la mateixa».

A banda, fa notar que ha adquirit com a compromís que, «en paral·lel a les obres de l'avinguda dels Països Catalans, es realitzarà el perímetre definitiu de la residència, amb la tanca definitiva i amb totes les incorporacions de porcions de terreny que ara mateix no formen part de la finca».

Quant a la possibilitat que les obres iniciades l'octubre de l'any passat s'hagin aturat mentre continuen les converses sobre aquest aspecte, les fonts de l'Ajuntament han assegurat que «les obres no estan aturades. Segueixen el ritme previst. Sí que es va informar que, en aquests moments, els treballs es concentren en altres espais de l'obra, que no són els entorns de la residència».

La prolongació de l'avinguda dels Països Catalans suposa una inversió de 4,3 milions d'euros, dels quals la Generalitat en finança el 60%, i l'Ajuntament, el 40% restant. Els treballs, amb un termini d'execució de dotze mesos, consisteixen en la construcció d'un nou vial, previst d'acord amb el planejament urbà de Manresa, entre la carretera de Viladordis i la plaça de Prat de la Riba, que tindrà 800 metres de longitud i 8 d'amplada, amb un carril per sentit.

A banda de les de la junta del casal i de la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa, les repercussions de les obres en el jardí de la residència i casal de la Font han generat reaccions en contra de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i de l'Associació de Veïns de la Font.