El Carnestoltes Infantil de Manresa omple de festa el pati de l'Anònima tot i el mal temps

Els carrers i places de Manresa no s'han omplert, enguany, de l'acostumat festival de disfresses que acompanya cada mes de febrer el Carnestoltes Infantil de la ciutat. Malgrat tot, les famílies amb canalla petita volien celebrar-lo i no han desaprofitat l'oportunitat que els han ofert l'Ajuntament i Imagina't de fer-ho en una doble sessió a pati de l'Anònima a càrrec del grup d'animació infantil de Molins de Rei Ambauka i l'espectacle titulat "De cap per avall".

La primera tanda de públic s'ha hagut d'esperar tres quarts d'hora a què comencés l'actuació perquè la pluja del matí ha endarrerit el muntatge a nivell d'equips i de proves de so i ha calgut eixugar les 370 cadires repartides pel pati del recinte. Amb el públic ja assegut, es veien alguns seients buits però, en general, el pati de l'Anònima feia patxoca. Les dues sessions van exhaurir localitats, que calia reservar a l'avançada, però ja se sap que quan un acte és gratuït hi ha qui hi renuncia amb més facilitat que si ha de pagar. A banda, també s'ha de dir que, tot i que ha parat de ploure, feia força fred, comparat amb els últims dies, la qual cosa no acompanyava massa les ganes de sortir de casa.

Una estona abans de l'hora prevista d'inici, a les 11 del matí, ja hi havia gent fent cua a l'exterior del recinte de l'Anònima. L'empresa privada Grup Protector s'encarregava del control pel tema de la pandèmia, mentre que personal de l'organització comprovava la reserva dels assistents abans de deixar-los entrar.

Després de la salutació del Rei i la Reina Carnestoltes i dels consells d'una veu en off a nivell de dur posada la mascareta i de mantenir les distàncies, ha començat l'espectacle d'Ambauka. Entre els púbic, hi havia princeses, pallassos, caçafantasmes, gossos, pollastres, personatges d'Star Wars, Harry Potters i una gran varietat de personatges. Alguns, amb la disfressa sota l'anorak o l'abric. Firça canalla disfressada i menys pares i mares,