Investiguen l'origen de l'incendi a la residència Mutuam

Després de l'ensurt i l'enrenou que va generar l'incendi que hi va haver divendres a la nit a la residència Mutuam de Manresa, ahir tornaven a respirar tranquils. La directora, Montse Camprubí, que no va tenir un minut de descans en tot el dia, va explicar a aquest diari que l'«origen del foc encara no el sabem» i que «ho estan mirant els pèrits». Quant als desperfectes originats pel sinistre, comentava que només n'havia generat al gimnàs de l'equipament.

L'incendi es va produir pels volts de 3/4 de 9 del vespre i va obligar a evacuar-ne els 73 usuaris que hi havia en aquell moment, dos dels quals van ser traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu per inhalació de fum, si bé van rebre l'alta el mateix divendres. Camprubí informava ahir que «a les 12 de la nit ja estava tothom a la residència».

Un cop va saltar l'alarma, fins al carrer de l'Era Huguet s'hi van traslladar Mossos d'Esquadra, catorze dotacions dels Bombers, Policia Local i el SEM. A l'equipament sociosanitari hi ha una part de l'edifici que acull persones de la tercera edat i una altra on hi ha persones amb trastorns mentals. Tots ells -i també el personal- van ser evacuats al pavelló poliesportiu de l'escola Oms i de Prat, que és molt a prop de la residència, per poder ventilar les instal·lacions, on la principal afectació va ser el fum acumulat. Al pavelló, els evacuats van ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'incendi es va donar per controlat cap a 2/4 de 10 de la nit. Ahir, tot i que els residents ja havien pogut tornar a la mateixa nit a les instal·lacions i tot estava sota control, a la residència es notava que encara hi havia nervis pels moments de tensió viscuts el dia anterior.