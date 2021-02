L'Ajuntament es compromet a fer transitable el camí de la creu del Tort l'any 2022

El confinament municipal ha convertit l'Anella Verda, sobretot els caps de setmana, en un formiguer de gent. La torre de Santa Caterina, l'Oller del Mas, la Sèquia, Collbaix... Hi ha un indret que de ben segur que també tindria visitants i que, de moment, no és accessible. Es tracta del camí de la font de Fans que uneix la creu del Tort, al barri de les Escodines, amb el parc del Cardener a l'altura del Pont Vell. Un camí que l'Ajuntament s'ha compromès a fer transitable el 2022, coincidint amb els 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa, que és molt probable que hi passés sovint.

La intenció, un cop aprovada la necessària modificació del pla urbanístic l'abril del 2019, és tenir fet el projecte enguany i preveure l'actuació al pressupost del 2022 per executar-la aquell mateix any. El calendari ha anat canviant...

El 2018 la presentació d'un acord entre veïns, entitats i Ajuntament per fer transitable el camí que ara barra el mur d'una finca privada va obrir la porta a poder-lo recórrer de punta a punta després de 18 anys de reivindicacions dels veïns. Tot va començar quan el propietari de la finca per on passa el camí en va barrar el pas. El veïnat es va queixar i l'Ajuntament va començar a posar fil a l'agulla, però no va ser fins al 2015 que es va arremangar, quan diverses entitats, entre les quals el Centre d'Estudis del Bages i els Amics de l'Art Romànic del Bages, es van sumar a la demanda dels veïns, amb la presentació d'una instància en la qual figuraven vuit entitats i 52 particulars. Després de set propostes, la predisposició de tots plegats a resoldre-ho va fer que, per fi, el 17 d'abril del 2018 es pogués anunciar un acord que acontentava tothom.