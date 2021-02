La Fundació Convent de Santa Clara demana compreses per a les usuàries que atén

La Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix sor Lucía Caram, entitat que es dedica a ajudar persones i famílies a les quals proporciona aliments i altres productes de primera necessitat, explica que ha detectat una creixent demanda de productes d'higiene menstrual. La Fundació atén a més de 4.000 dones, segons explica la monja.

Destaca que la majoria de les dones usuàries de la plataforma d'aliments i dels diversos projectes de la fundació, a més a més de les mancances essencials que han d'afrontar, pateixen també el que hi ha qui anomena "pobresa menstrual"; és a dir, que no disposen dels mitjans necessaris per adquirir béns d'higiene femenina o no disposen d'una infraestructura al seu abast per mantenir una higiene bàsica (aigua, dutxa o bany privat...).

És per aques motiu que "considerem imprescindible ampliar el nostre suport i acció en aquest sentit fent una campanya de sensibilització entre la població i les empreses per tal d'aconseguir productes i per ser conscients de com viuen moltes dones al Km 0".

Amb aquest objectiu, portarà a terme les següents accions encaminades a ajudar-les:

Comunicar a supermercats i centres de donació de productes bàsics la necessitat de donació de productes d'higiene menstrual (concretament compreses), per així implementar la recollida d'aquests productes indispensables a la plataforma.

Demanar als ciutadans que ja col·laboren en els supermercats que són punts fixos de recollida d'aliments que incloguin la donació de compreses per repartir a la plataforma dels aliments.

. Proporcionar compreses a les usuàries de la plataforma, sumant aquest article a la cistella de productes bàsics i de primera necessitat .

. Reduir la pobresa menstrual, contribuint a què centenars de dones disposin dels productes necessaris durant el període menstrual.

Normalitzar la menstruació com un procés natural del cos de la dona.



Destaca que "som conscients de l'existència d'altres productes més sostenibles i menys contaminants per al planeta, com pot ser l'ús de la copa menstrual. No obstant això, per motius culturals considerem que les compreses poden tenir major acceptació, per la seva popularitat i el seu fàcil ús. No descartem en un futur poder oferir altres recursos més respectuosos amb el medi ambient, però en primer lloc, hem d'oferir una solució universal davant d'aquesta qüestió", remarquen les fonts de la fundació.



Com es pot col·laborar?