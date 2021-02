«Jo també m'he plantejat molts cops marxar a Andorra o a un altre país»

Youtuber. Jordi Carrillo és present a les xarxes socials com a creador de contingut des del 2013. Davant l'allau mediàtica que s'ha originat per la marxa d'alguns youtubers a Andorra, el manresà ha donat el seu punt de vista a Regió7

El youtuber El Rubius, un dels més influents del món, va anunciar farà tres setmanes que marxava a Andorra per estalviar-se tributar a Espanya, entre altres motius. Reconegudes figures del sector com Willyrex, Vegetta777 i TheGrefg van fer el mateix al seu dia. El creador de contingut manresà Jordi Carrillo (Jordi Wild) respecta i entén l'opinió dels seus companys, però, tot i que s'ha plantejat més d'una vegada marxar, descarta fer-ho.

Què pensa de la marxa dels creadors de contingut a Andorra? I concretament del cas més recent, El Rubius?

Crec en la llibertat de cadascú, penso que cada persona major d'edat ha de poder escollir pels motius que siguin. En el cas d'El Rubius, hi ha dos factors: un és l'econòmic i l'altre és que la majoria dels seus millors amics viuen allà. Ho trobo fantàstic, que vagin on vulguin.

Marxar a Andorra per tributar menys és legal, però és lícit o moral fer-ho?

Hi ha qui diu que això és una il·legalitat i no és així, perquè Andorra no és un paradís fiscal des del 2018. En la meva opinió és moral. Ni El Rubius ni cap d'aquests streamers salven cap país ni tampoc tenen l'obligació de fer-ho. De fet, fa molts anys que paguen impostos i crec que és un volum massa elevat per a la renda de gent rica, tenint en compte que Espanya és un país que utilitza els impostos malament, amb poca transparència, una burocràcia excessiva... tenim 22 ministeris. Si Espanya fos d'una altra manera, segurament tothom s'hi quedaria.

Vostè s'ha plantejat marxar a Andorra per tributar menys?

He pensat molts cops marxar a Andorra o a un altre país. Però al final tinc una balança de felicitat personal i, si vaig a Andorra, sé que, pel clima o la situació geogràfica, seré menys feliç, i aquí a Espanya soc menys ric però més feliç.

Per què creu que s'ha posat la lupa en els streamers? Quan ja fa anys que aquesta pràctica de tributar a l'estranger la duen a terme polítics, esportistes, actors...

Aquí hi ha altres interessos, hi ha un sector que el món dels streamers els fa por i els és desconegut. Hi ha gent que fa molts anys que viu bé, sigui a la televisió o en mitjans convencionals, i no agrada que uns ´nanos' des de la seva habitació tinguin tant o més impacte que ells. Temen que els puguin treure la feina, i això crea una enemistat més d'ells cap a nosaltres que no pas al revés. També t'he de dir que a Andorra potser hi ha uns 10-12 streamers, no hi han anat tots, però sembla que st'acabi el món perquè marxi El Rubius. Aquí hi ha un tema d'interès, més aviat d'un canvi de paradigma que no pas econòmic.

Se l'està veient a la televisió opinant sobre la llibertat dels creadors de contingut de marxar on vulguin. Li estan sortint detractors arran de les seves declaracions o tot al contrari?

No soc dels qui està a favor de tributar a Espanya per patriotisme,sinó allà on et sentis bé, jo ho faig aquí i no me'n vaig a dormir plorant, segueixo tenint molts diners. Tampoc cal fer-se la víctima, els youtubers més top del país guanyen molts diners i seguiran guanyant-ne molts. No estic a favor de quedar-se a Espanya pel que li devem, això ja ho han pagat els nostres pares i nosaltres amb els anys que fa que som aquí. I amb relació als detractors, sempre en surten diguis el que diguis.

La seva situació fiscal és similar a la d'El Rubius?

És menor que la d'El Rubius perquè ell guanya molts més diners que jo, però estic en un tram molt alt del pagament d'impostos. En menor escala sí que és similar la situació.

Com creu que hauria de ser el sistema tributari a Espanya per evitar que en marxi més gent?

Hi ha un percentatge molt elevat d'impostos que sufraguen les pensions i aquest és el gran problema d'Espanya. Hi ha una piràmide invertida que comença a ser inaguantable i, tard o d'hora, s'haurà de capitalitzar les pensions. Fent càlculs amb economistes que he parlat, s'hauria de posar el límit de tributació al 30% i es podria mantenir tant l'educació com la sanitat. Amb aquest 30% se seguiria pagant moltes coses i es podrien pagar els serveis bàsics. Això sí, ens falten bons governants que administrin bé aquests diners.

Algun partit polític l'ha temptejat per a les eleccions?

No. Els partits polítics no s'acosten a youtubers o streamers tan grans com jo, perquè saben que sortiran escaldats. Hi ha moltes possibilitats que nosaltres expliquem el que ens diuen i no els interessa. Vivim en una època de transparència. El sector dels streamers està molt apolititzat, molts segurament ni voten, però que no és el meu cas, jo sí que ho faig. Hi ha polítics que s'acosten a canals que parlen de política o economia, però són molt més petits.