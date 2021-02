Matí de carnestoltes malgrat tot

A la festa no hi van faltar dues infermeres molt ben preparades

A la festa no hi van faltar dues infermeres molt ben preparades oscar bayona

Amb les 370 localitats per a cadascuna de les dues sessions reservades, ahir al matí es va celebrar al pati de l'Anònima l'alternativa a la tradicional rua del Carnestoltes Infantil de Manresa que any rere any omple els carrers i places de la ciutat. Va ploure a primera hora i es va retardar l'inici de l'espectacle; va fer fred i no tothom qui havia fet la reserva hi va assistir -allò que passa quan un espectacle és gratuït-, però els que hi van anar van poder gaudir del carnaval, malgrat tot. Malgrat el temps i malgrat les mascaretes i les distàncies imposades.

Abans de les 11 del matí, hora d'inici de la primera sessió, ja hi havia cua al carrer de Llussà. L'organització, l'Ajuntament i Imagina't, havia recomanat als assistents anar-hi amb mitja hora d'antelació per poder fer les comprovacions necessàries abans d'entrar. L'empresa de seguretat privada Grup Protecta es va encarregar dels temes relacionats amb la pandèmia, com ara demanar a un pare que volia fumar durant l'espectacle que ho fes en un extrem del pati. No van tenir feina.

Les famílies, assegudes en grups bombolla, van seguir l'espectacle sense moure's del seu lloc. Només n'hi va haver alguna que es va aixecar del seient per ballar una mica al ritme de la musica de la proposta De cap per avall, del grup d'animació infantil de Molins de Rei Ambauka. Un grup molt jove que va oferir música, diversió, missatge antibèl·lic... i que va agrair la possibilitat de poder actuar, tenint en compte el mal que està fent la pandèmia a la cultura en general.

El rei i la reina Carnestoltes

La sessió de les 11 va començar tres quarts d'hora tard perquè la pluja va fer retardar la instal·lació dels equips i les proves de so. A més a més, va fer falta assecar una per una les 370 cadires que hi havia repartides al pati amb l'obligada distància entre elles, si bé les famílies van poder acostar -se les seves per quedar més junts.

A 3/4 de 12 del migdia, després de la benvinguda del rei i la reina Carnestoltes -Marc Lago i Janaina Santana- des de la seva carrossa va començar la festa. Entre els assistents, força canalla disfressada i també alguns pares. Hi havia pallassos, Harry Potter, gossos, ocells, caçafantasmes, dues infermeres, personatges de Star Wars...

Tant a la primera com a la segona sessió, que en aquest cas també va començar una mica més tard del previst i va finalitzar a les 2 i 20, just a temps per anar a dinar, van quedar cadires buides.

Acabada la festa, els presents van ser acomiadats amb un sobre amb caramels que els van lliurar els organitzadors, que van tenir molta feina afegida comprovant que tots els assistents haguessin fet la reserva anticipada, tal com imposen els temps de covid segons els quals tot ha d'estar previst al mil·límetre. Tant de bo que l'any vinent es puguin tornar a omplir els carrers i que aquesta experiència, com a mínim pel que fa a les estrictes mesures anticovid, quedi en una anècdota per explicar.