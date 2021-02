La restauració de Manresa creu que l'ampliació horària de dues hores és «un pegat insuficient»

La restauració de Manresa creu que l'ampliació dels horaris d'obertura que ha entrat en vigor aquest dilluns i que els permet obrir una hora més al matí i una al migdia "és un pegat" que resulta "insuficient". Andrea Martín, empleada de la cafeteria La Lluna, assegura que no els hi soluciona res. "Al contrari, més hores aquí per facturar alguna cosa més o fins i tot menys", diu. També en Jordi Garcés, responsable del bar l'Alzina de la capital del Bages, qualifica l'ampliació horària "d'il·lògica". "Quin sentit té obrir, tancar dues hores i tornar a obrir?", es pregunta. A parer seu, caldria "tancar-ho tot i fer net del virus, però com no hi ha ajuts, ens donen això per no haver-nos de donar res", apunta.

Les restriccions per contenir la pandèmia es relaxen a partir d'avui i, a més de la restauració, també agafaran aire els gimnasos, que reobren l'interior amb un aforament limitat al 30% i grups de màxim 6 persones; i les llibreries, que s'equiparen als equipaments culturals i no estaran subjectes a les restriccions del comerç. Així, podran obrir el cap de setmana i també ho faran cada dia les que tinguin més de 400 metres quadrats.

També destaca el canvi en el confinament, que passa de municipal al comarcal. A més, en el primer curs dels graus universitaris es permetrà la docència teòrica presencial.

La vigència de les noves mesures és de dues setmanes, però poden ser prorrogades, i la resta de restriccions vigents es mantenen. Tot i la relaxació, seguiran tancats els centres comercials i establiments de més de 400 metres quadrats. A més, el comerç que no sigui essencial, seguirà sense obrir els caps de setmana.

També es mantenen les reunions de sis persones, i que aquestes siguin de dues bombolles de convivència. Pel que fa a la restauració, es manté l'obertura només en les franges d'esmorzar i dinar, però cadascuna s'allarga una hora. Així doncs, des d'avui podran obrir de 7.30 h a 10.30 h i de 13 h a 16.30 h.