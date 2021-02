La vacuna Astrazeneca es comença a administrar a Manresa

Aquest dimecres es començarà a administrar a Manresa la vacuna Astrazeneca contra la covid. Se subministrarà a professionals sanitaris que no estan en primera línia -aquesta ja l'han rebut- com per exemple fisioterapeutes, odontòlegs o podòlegs, i també a farmacèutics i personal que es considera essencial com Mossos d'Esquadra, Policia Local i Bombers.

El sistema de vacunació canvia respecte l'establert fins ara, quan equips mòbils del departament de Salut es traslladaven per administrar el fàrmac, bàsicament a residències de gent gran i també centres sanitaris, assistencials i sociosanitaris.

Ara hauran de ser les persones que s'han de vacunar les que s'hauran de desplaçar als punts d'administració del fàrmac contra la covid, també gestionats per Salut.

Al conjunt de Catalunya hi haurà 37 punts de vacunació. A les comarques centrals se centralitza a Manresa, Igualada i Vic. En el cas dels Mossos d'Esquadra hi ha 10 comissaries a tot Catalunya on es vacunarà. La de Manresa és una d'elles i englobarà tota la Catalunya central.

Els col·lectius sanitaris que es vacunaran amb Astrazeneca estan vinculats als seus respectius col·legis professionals.

Mentrestant continua la vacunació amb Pfizer, la primera que es va utilitzar no tan sols a Catalunya sinó també a Europa. Les primeres dosis es van començar a repartir el passat 27 de desembre. Durant tota aquesta setmana es continuaran administrant segones dosis, sobretot a centres de dia.