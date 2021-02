El CAP Bages comença a vacunar treballadors essencials amb l'Astrazeneca

El CAP Bages de Manresa és el punt on s'ha centralitzat la vacunació contra la covid amb AstraZeneca a professionals del sector de la salut que no estan necessàriament a la primera línia d'atenció a pacients amb el coronavirus i personal considerat essencial.

Et pot interessar Evacuen 300 persones del CAP Bages de Manresa en un simulacre.

Aquest dimecres s'han format cues ordenades a la cinquena planta de l'edifici, on hi ha despatxos de direcció, que és on s'ha disposat el punt on es vacuna.

«Punt de vacunació» diu un rètol a la porta d'una de les dependències del CAP Bages. Al vestíbul de fora és on s'hi concentra la gent que ha de rebre el fàrmac. Aquest dimecres bàsicament farmacèutics. Els han citat a través d'un SMS mitjançant seu col·legi professional. A partir de la setmana vinent s'haurà de demanar dia i hora de forma telemàtica.

Cada tres minuts es posa una vacuna. La iniciativa ja va començar dimarts i se'n van dispensar una seixantena.

A l'entrada del punt de vacunació la persona que ha de rebre el fàrmac ha d'aportar la documentació que l'acredita com a professionals dels anomenats essencials. A continuació se'l registra com que ha rebut la vacuna -entre altres coses per si apareix un efecte advers i perquè quedi registrat- i a continuació rep l'AstraZeneca.

Comença una nova etapa de la vacunació , segons han assegurat a Regió7 responsables de Salut que coordinen la iniciativa. Fins ara eren equips mòbils els qui es desplaçaven als llocs on havien de subministrar el fàrmac, bàsicament a residències de gent gran i centres sanitaris i sociosanitaris. Es continua fent, però a partir d'ara s'obre aquesta segons línia: que la gent es desplaci per rebre la vacuna.

L'AstraZeneca és la tercera vacuna contra la covid aprovada. Es pot dispensar a persones d'entre 18 i 55 anys, i és la més fàcil de conservar i transportar. La Pfizer -la que s'ha subministrat fins ara a les comarques centrals- necessita estar congelada a uns -70 graus. I la Moderna, que a la Catalunya central no s'ha administrat, a entre -25 i -15.