La Llum viurà el dia 21 a les 21.21 hores tres minuts de llum i foc que es podran seguir des de casa

Com era de preveure, la Festa de la Llum de Manresa estarà marcada per la situació de pandèmia. Malgrat tot, com diu el cartell d'aquest any, es farà. Aquest matí de dimecres, al pati del teatre Kursaal, n'han fet la presentació els organitzadors. L'entitat administradora d'enguany, El Galliner, farà girar les seves propostes al voltant dels teatres i cinemes de Manresa, aprofitant que fa 125 anys que es va rodar la pel·lícula Plácido de Berlanga a Manresa i que es va fer la primera projecció de cinema. Un dels plats forts serà el dia 21 a les 21 hores i 21 minuts, amb un brevíssim (tres minuts) esclat de llum i foc a cura de Xàldiga des de 21 punts de la ciutat que es podrà seguir des del balcons i finestres.

La regidora Anna Crespo | Foto: Oscar Bayona

La regidora de Joventut i Festes, Anna Crespo, i Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa, han avançat que no es farà la Fira de l'Aixada. Crespo també ha anunciat que els premis Amat i Piniella i Sèquia s'ajornen al març; que els Jardins de Llum s'allargaran al cap de setmana, i que es mantenen les activitats Fem Memòria i la plantada impulsades per la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. El pregó infantil (a càrrec de l'escola Fedac) serà online (18 de febrer, 10.30 h). Sí que es farà presencial el pregó institucional a càrrec de Valentí Oviedo, gestor cultural i director general del Gran Teatre del Liceu (19 de febrer, 19 h, al Teatre Conservatori). L'arribada de la llum i l'aigua també s'hauran de seguir online.

Laia Muns, representant de l'Associació Misteriosa Llum i directora del Parc de la Sèquia, ha parlat de la 37a edició de la Transèquia, que tindrà la solidaritat com a puntal. Es podrà fer corrent o caminant en uns circuits circulars diferents del 7 al 31 de març. Enguany, la tradicional cursa estrena logo creat per Xavier Victori.

Joan Morros, d'El Galliner, ha explicat el contingut que han preparat com a administradors. Ha comentat que volien fer un recorregut guiat en grups reduïts pels diversos espais que en el seu dia van acollir teatres i cinemes ja desapareguts i altres que encara hi són però que la normativa fixada pel Procicat els n'ha hagut de fer desdir.

Finalment, el que es farà serà aquest passeig mitjançant una xerrada a càrrec de l'historiador Francesc Comas (18 de febrer, 18 h; 20 de febrer, 12 h i 21 de febrer, 12 i 18 h, a la Plana de l'Om). A la web memoria.cat s'hi podran consultar fotos, cartells i explicacions relacionades amb la temàtica i també s'ha creat un altre lloc web (teatresicinemesdemanresa.cat), que ha realitzat Ferran Mas, amb molta més informació de la mateixa temàtica que la completarà. Entre d'altres, inclourà biografies de professionals del cinema i del teatre de casa nostra que ens han deixat: Josep Mestres Cabanes, Maria Matilde Almendros, Assumpció Balaguer...

En setze espais de la ciutat relacionats amb el cinema i el teatre s'hi col·locarà una placa amb un text i una foto de com eren i un codi QR on una veu en off en donarà informació. La veu serà d'actors coneguts com Emma Vilarasau, Pep Cruz, Mont Plans, Lloll Beltran... També hi haurà veus radiofòniques de casa nostra.

L'Ajuntament dedicarà un opuscle al mateix tema. S'ha ampliat la programació al Kursaal d'aquest dies i s'ha fet un muntatge sobre la festa manresana a càrrec del Jan i la Júlia, el link del qual s'enviarà a les escoles de Manresa i del Bages perquè el puguin projectar a les classes per fer arribar a la canalla la història de la Llum.

El diumenge 21, després de la missa de 2/4 d'11 del matí al Carme presidida pel bisbe Romà Casanova, hi haurà una tronada i a les 12 un espectacle itinerant amb Pep Callau i els Pepsicolen que es podrà seguir des dels balcons.

El darrer acte organitzat pel Galliner serà el mateix diumenge 21, a les 21 hores i 21 minuts.

Instal·lació amb drons



Roser Oduber, representant de la Taula d'Arts Visuals, ha explicat els Jardins de Llum, que es faran el cap de setmana, 20 i 21, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit. Els escenaris: l'Anònima, el carrer del Balç, la Sala Gòtica de la Seu, el Pont Vell, l'Espai Plana de l'Om i la sala d'exposicions del Cercle Artístic de Manresa. A les 7, a la zona del riu Cardener es farà l'encesa de la instal·lació Epicentre de Marc Sellarès Cots amb vol de Flack Drone Art-Lighting the Sky! Serà una activitat visible des de la Cova, el Parc de la Seu, la plaça de la Reforma i altres punts de la ciutat amb vistes a la Torre de Santa Caterina. Ha promès que serà espectacular.

Jaume Puig, d'Òmnium Cultura, ha explicat que l'Encesa de la nova Llum del dia 20, que van fer per primer cop el 2013 com a adminitradors es traslladarà a les cases de tots els ciutadans, als qual es convida a posar espelmes als balcons i finestres. A banda, a l'Espai Plana de l'Om (20 de febrer, 19 i 20.15 h) es projectaran una bateria de càpsules audiovisuals amb la dissidència com a tema. Una creació de Cultura del Bé Comú coordinada per Òmnium. La sessió de les 7 inclourà un col·loqui conduït per la presidenta d'Òmnium Bages-Moianès, la periodista Anna Vilajosana, col·laboradora d'aquest diari, on signa la contraportada dels dissabtes.