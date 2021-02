La Fira de l'Aixada 2021, suspesa

Manresa no tindrà aquest 2021 Fira de l'Aixada. Així ho ha avançat aquest dimecres la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo, durant la roda de premsa prèvia a les Festa de la Llum. L'Ajuntament havia plantejat fer una edició reduïda del mercat medieval amb parades repartides pel parc de la Seu, però per mandat del Procicat no es podrà dur a terme. La d'enguany hauria estat la 24a edició.

En canvi, sí que es preveu celebrar la Transèquia, tot i que amb canvis. Es podrà fer del 7 al 31 de març i els participants realitzaran una aportació per a un projecte relacionat amb la covid-19 de la fundació Sant Andreu Salut i la Fundació Althaia. Els detalls s'explicaran més endavant.