La junta electoral de Manresa exclou el 25% dels membres de les meses

La junta electoral de zona de Manresa ha acceptat 525 de les 869 al·legacions presentades fins ara per membres de meses electorals per tal de no ser a les taules aquest diumenge. Aquesta xifra suposa el 25,03% de les persones que havien estat escollides per ser a les meses de votació que hi haurà el 14-F en aquesta demarcació electoral.

Les 869 excuses que s'han presentat fins ara equivalen al 41,44% de les persones convocades per ser en meses electorals de la zona de Manresa que entre titulars i suplents s'enfilen a un total de 2.097. A l'espera del que passi aquests propers dies, ja que la junta encara pot rebre al·legacions, els 525 recursos acceptades fins ahir suposen el 60,4% dels presentats i equivalen al 25,03% del total de convocats per ser en una mesa. Cal tenir en compte que per a cadascun dels tres membres de les taules hi ha dos suplents, de forma que es convoquen nou persones per taula.

La junta de zona de Manresa comprèn tots els municipis de la comarca amb l'excepció de Cardona -forma part de la junta electoral de zona de Berga- i també els municipis del Moianès que formaven part del Bages fins que es va crear la nova comarca.

Les 869 peticions rebudes fins ahir al matí són gairebé 300 més que les que la junta havia tramitat dimecres de la setmana passada. En aquells moments, la junta de Manresa havia rebut 576 excuses de les quals 359 havien estat admeses. Sense posar xifres en excuses presentades en convocatòries anteriors, les fonts consultades constataven que les rebudes fins ara ja són molt superiors a les de convocatòries anteriors.

Pel que fa a la resta de juntes electorals de la Catalunya Central, ahir no hi havia dades actualitzades d'aquesta setmana ni tampoc el detall de quantes havien estat estimades. Així, en data del 5 de febrer, la junta de la Seu d'Urgell, que inclou Solsona, havia rebut 106 al·legacions; la de Berga, on segons les últimes dades facilitades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) són del 3 de febrer, n'havien rebut 166, 10 més que la junta de Puigcerdà-que inclou també Ripoll- en la mateixa data. A la junta de zona d'Igualada, on les dades no s'actualitzen des del passat 2 de febrer, hi consten 384 recursos i finalment a Sant Feliu de Llobregat, on pertanyen els municipis del Baix Nord, se n'hi han presentat més d'un miler.

25.500 recursos a Catalunya

A nivell de tot Catalunya, més de 25.500 persones ja han presentat excuses a les juntes electorals de zona per no anar a les meses electorals el proper 14-F, segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquestes 25.540 sol·licituds equivalent a més del 30% de tots els membres convocats a través de sorteig pels ajuntaments catalans, tot i que encara queden dies per presentar excuses i no totes les juntes electorals de zona tenen actualitzades les seves dades en el recull diari que envien des del mateix TSJC. En termes absoluts, la junta electoral de zona de Barcelona és la que havia rebut més excuses, amb unes 9.600 seguida de la de l'Hospitalet de Llobregat amb 2.450.