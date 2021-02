Un manresà fa onze dies que viu en un arbre per evitar una tala a Austràlia

Un dels espais que són a la llista per ser talats (esquerra) i Isaac Carné Céspedes (dreta) arxiu particular

A quaranta metres d'alçada, en una plataforma de fusta situada entre el brancatge d'un eucaliptus gegant d'un bosc de la regió oriental de Gippsland, a l'estat de Victòria, al sud d'Austràlia, el manresà Isaac Carné Céspedes fa onze dies que hi fa vida per intentar impedir la tala que s'està portant a terme.

Explica a Regió7 que un grup d'activistes locals i ell «hem decidit establir aquest bloqueig degut a la imminent entrada de les màquines per talar aquest bosc».

Assegura que la tala de boscos antics a l'estat de Victòria «és un problema greu que es fa d'amagat i amb el consentiment del govern».

Durant els incendis de juny del 2019 al maig del 2020 es van cremar el 80% dels boscos d'aquesta zona, l'East Gippsland. El lloc on s'han fet forts els activistes és un dels últims refugis que no van ser devorats pel foc.

Es tracta d'una zona important per a la fauna autòctona i un dels últims racons de bosc temperat humit al continent australià.

Ha pogut passar els darrers onze dies penjat a 40 metres d'alçada gràcies al campament de suport situat a dos-cents metres des d'on li porten menjar calent i te.

Carné explica que té «aigua i menjar per passar uns dies si la policia intervé».

Ahir va ser el primer dia que la policia forestal va venir a dir-li que marxés. El següent pas és que un grup especial de rescat «vingui i intenti baixar-me de l'arbre. Pot ser tant aviat com demà».

Carné i la seva família són del barri de la plaça Catalunya de Manresa. Va estudiar a la Joviat i al Lluís de Peguera i va cursar la carrera de Geografia a l'UAB. La seva activitat professional estava vinculada a una empresa d'estudis de mobilitat i a la producció audiovisual. Quan va tenir diners estalviats es va dedicar a viatjar i va viure a l'Índia. Va acabar fixant la seva residència a Austràlia i portant una vida marcada pel respecte al medi ambient a Goongerah, una comunitat ubicada en Gippsland, a prop del parc nacional d'Errinundra, a 350 quilòmetres a l'est de Melbourne.

El parc nacional d'Errinundra preserva els boscos humits més grans de Victòria i sustenta alguna de la vegetació de creixement lent més espectacular del sud-est d'Austràlia. La major part del parc és accessible només els mesos més secs.

Malauradament, s'ha produït una tala extensiva de tots tipus de boscos al voltant del parc i, fins i tot s'han produït casos de tala a l'interior que han estat atribuïts a errors administratius.

Els activistes han decidit mobilitzar-se perquè després de la pèrdua de 770.000 hectàrees de bosc no consideren acceptable que s'hagin programat 300 accions de tala al conjunt de l'East Gippsland, de les quals 60 a Errinundra, i han decidit dir prou.

Els manifestants estan ocupant una zona de bosc a punt de ser talada a l'altiplà d'Errinundra.

L'Isaac Carné, com a membre de la comunitat local, ha assumit la tasca de quedar-se a viure a la petita plataforma de fusta com a símbol de resistència contra la destrucció de la zona. Ell i l'assentament que l'acompanya es troben en una de les darreres zones de boscos no cremats de l'est de Gippsland, on es troba fauna en perill d'extinció, molt afectada pels incendis.

Hi ha raons de pes per aturar una tala que es produeix en un hàbitat de primera qualitat per a espècies naturals molt afectades per la recent devastació, però els interessos econòmics són grans.

Malgrat els terrible impacte dels incendis forestals, els ecologistes afirmen que es manté la planificació d'explotació forestal i s'han afegit zones addicionals amb el vist-i-plau del govern australià.