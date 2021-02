La policia australiana baixa de l'arbre en què ha estat 11 dies el manresà que impedia una tala

La policia australiana ha escalat l'eucaliptus gegant en què ha resistit durant onze dies l'activista manresà Isaac Carné Céspedes en una minúscula plataforma de fusta per frenar la tala d'un bosc d'alt valor ecològic.

Els agents l'han obligat a abandonar la plataforma en la què ha viscut des del 30 de gener. Sis vehicles policials han estat mobilitzats en l'operació per desactivar la protesta que es portava a terme per intentar evitar la tala.

Els activistes, que havien situat un assentament a prop de l'arbre des del que protestava Isaac Carné, han lamentat el contrasentit que suposa els recursos públics destinats a acabar amb una mobilització que el que posava de manifest que les tales en espais ecològics valuosos continuen a Austràlia després dels devastadors incendis que van matar mil milions d'animals i el 80% dels boscos del sector.

Trist, l'activista manresà explicava quan els agents ja estaven escalant l'arbre que després d'onze dies a l'arbre intentant parar la destrucció d'aquest bosc la policia s'havia presentat per fer-lo baixar. "És trist que la policia dediqui tots aquests recursos per baixar-me i que demà mateix les màquines arribin per fulminar torta aquesta àrea".

Carné afegia, instants abans de ser obligat a baixar, que "seguirem aquí d'una manera o altra. Seguirem protestant, seguirem intentant aturar-ho, seguirem intentant difondre aquesta situació a Austràlia i al món".

I s'acomiadava amb un lacònic "mireu aquest paisatge perquè potser serà l'últim cop que el veurem així", mentre el filmava.

Un cop a terra els agents l'han deixat anar amb càrrecs i ha comunicat a la seva família que la mobilització continuarà, tot i que en aquell moment es trobava abatut.

El parc nacional d'Errinundra preserva els boscos humits més grans de l'estat de Victòria, i sustenta alguna de la vegetació de creixement lent més espectacular del sud-est d'Austràlia. La major part del parc és accessible només els mesos més secs.

Malauradament, s'ha produït una tala extensiva de tots tipus de boscos al voltant del parc i, fins i tot s'han produït casos de tala a l'interior que han estat atribuïts a errors administratius.

Els activistes han decidit mobilitzar-se perquè després de la pèrdua de 770.000 hectàrees de bosc no consideren acceptable que s'hagin programat 300 accions de tala al conjunt de l'East Gippsland, de les quals 60 a Errinundra, i han decidit dir prou.

L'Isaac Carné va assumir la tasca de quedar-se a viure a la petita plataforma de fusta com a símbol de resistència contra la destrucció de la zona. Ell i l'assentament que l'acompanyava es troben en una de les darreres zones de boscos no cremats de l'est de Gippsland, on hi ha fauna en perill d'extinció, molt afectada pels incendis.