Sorpresa per veure Oriol Junqueras i Raül Romeva pel centre de Manresa

La presència d'Oriol Junqueras i Raül Romeva aquest dimecres a la tarda al Passeig de Pere III ha agafat per sorpresa a moltes persones que s'han topat amb els líders d'ERC fent una caminada pel centre tot aprofitant que eren a la ciutat per fer un míting electoral. Segons ha explicat el propi Junqueras a Regió7, feia uns 4 o 5 anys que no trepitjava el Passeig i Sant Domènec.

Cap a 1/4 de 7, el president d'ERC i Raül Romeva s'han trobat davant de Crist Rei amb l'alcalde de Manresa, el també republicà Marc Aloy; Laura Vilagrà, número 2 de la llista d'ERC; i Ferran Estruch, alcalde de Cardona. D'allà, el grup ha iniciat una caminada pel centre de la ciutat.

Junqueras, pres a Lledoners per la sentència del Procés tot i que ara amb possibilitat de sortir pel tercer grau, ha recordat que les seves últimes estades a Manresa van ser per acudir a la FUB per feina, unes sortides que la pandèmia va obligar a aturar.

Poc abrigat, el republicà s'ha anat trobant amb molta gent que l'ha saludat i ell els ha respost donant-los ànims i records. "Apreteu", anava repetint Junqueras, que també lamentava que cal aprofitar el temps perquè els "tornaran a tancar".

A la plaça Major, Pere Aragonès, cap de llista i vicepresident en funcions de president, s'ha afegit al grup i junts han assistit a la interpretació diària del Cant dels Ocells. Després dels crits d'independència, Junqueras ha agraït als presents la seva lluita: "No sé què dir", ha afirmat, i s'ha continuat fent fotos amb les persones que li han demanant.