Els teatres i cinemes de Manresa seran els protagonistes d'una Festa de la Llum que s'ha adaptat a la pandèmia

El programa de la festa per aquest 2021 manté els Jardins de Llum i l'Encesa de la Nova Llum, que incorporen novetats, així com el pregó infantil, que serà online, i el pregó institucional, que anirà a càrrec de Valentí Oviedo. No es durà a terme la Fira de l'Aixada, i la Transèquia es podrà fer durant pràcticament tot el mes de març, en grups bombolla.

Els teatres i els cinemes de Manresa seran els protagonistes de la Festa de la Llum 2021, de la mà de l'associació cultural El Galliner de Manresa, entitat administradora d'enguany. Així s'ha desvelat aquest dimecres al matí, durant la presentació de la festa, que s'ha fet al pati del teatre del Kursaal, amb la presència de la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo Obiols; del coordinador de l Galliner, Joan Morros Torné; de la presidenta de l'Associació Misteriosa Llum i directora del Parc de la Sèquia; Laia Muns Serra; del president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols i Padró; de la comissària de Jardins de Llum, Roser Oduber Muntañola; i del vocal d'Òmnium Bages-Moianès, Jaume Puig Ibáñez.

La festa, que s'ha adaptat totalment a la pandèmia, se celebrarà del 13 al 28 de febrer. No es durà a terme la Fira de l'Aixada, però es mantenen els Jardins de Llum i l'Encesa de la Nova Llum, que incorporen novetats, així com el pregó infantil, que serà on-line, i el pregó institucional, que anirà a càrrec de Valentí Oviedo. La Transèquia es podrà fer durant pràcticament tot el mes de març, en grups bombolla. En l'acte d'avui s'ha presentat el cartell de la popular caminada, que reflecteix la textura de l'aigua que acompanya durant el recorregut i és obra de l'estudi Dúplex de Santpedor. Els detalls de la Transèquia es donaran a conèixer a principis de març.

El projecte principal que ha proposat El Galliner és 'Teatres i cinemes de Manresa'. Es tracta d'una proposta que permetrà a la ciutat disposar d'una àmplia documentació de teatres i cinemes que van existir a Manresa des de mitjan segle XIX. A partir d'una crida a la ciutadania i de la col·laboració de persones i institucions, ja s'han pogut recollir més de 700 fotografies, cartells, programes i testimonis, amb més de 40 entrevistes a persones vinculades al món del teatre o del cinema en l'àmbit local. De tot aquest material —encara se n'està recopilant— en sorgiran diverses activitats.

Per una banda, l'Ajuntament de Manresa col·locarà una placa a 15 edificis que acullen o havien acollit teatre o cinema, amb una breu síntesi de cada espai, una fotografia i un codi QR. La idea inicial era la de poder realitzar visites guiades fent un recorregut per aquests espais, però la normativa Covid ho ha impedit i, per aquest motiu, s'ha reconduït l'activitat. Així, per una banda, l'espai de la Plana de l'Om acollirà unes xerrades, que aniran a càrrec de l'historiador Francesc Comas, que permetran conèixer virtualment tots els teatres i cinemes que l'entitat està documentant. De l'altra, a través dels codis QR de les plaques, totes aquelles persones que ho vulguin podran escoltar una audioguia que els explicarà la trajectòria de cada cinema o teatre, amb la característica que seran grans veus de les arts escèniques les que relataran cada història: Sílvia Bel, Jordi Bosch, Alícia Puertas, Pep Cruz, David Pintó, Joan Crosas, Emma Vilarasau, Lloll Bertran, Mercè Comes o Mont Plans en són alguns exemples.

A més a més, tota la documentació quedarà recollida en dues webs: a memòria.cat i a www.teatresicinemesdemanresa.cat, que el Galliner està fent amb la col·laboració de l'historiador Francesc Comas i del professor i expert informàtic Ferran Mas.

A banda d'aquests actes vinculats als teatres i cinemes històrics de la ciutat, El Galliner també ha preparat l'espectacle 'Jan i Júlia i la misteriosa Llum' (versió online) i una programació especial al Kursaal, que permetrà veure 'Mares i filles', Buhos, amb l'espectacle 'Teràpia col·lectiva', Reaggae per xics amb The Pengüins, Ara Malikian i els Set de Màgia, que presentaran 'En estat pur'. I, diumenge 21 de febrer, el clown Pep Callau i els Pepsicolen recorreran els carrers i barris de Manresa amb la seva furgoneta-escenari, buscant la participació dels ciutadans des de finestres i balcons. També des dels balcons caldrà seguir el darrer acte proposat pel Galliner, que també es farà el dia de la festivitat de La Llum. En concret, el dia 21 de febrer, de l'any 2021, del segle XXI, a les 21 h i 21 minuts, es convida tothom a sortir a les finestres i balcons amb llanternes, mòbils, bengales o qualsevol estri que faci llum, per aconseguir que Manresa sigui la ciutat més lluminosa. Aquest acte compta amb la col·laboració de Xàldiga, de la Federació de les Associacions de Veïns i de Ràdio Manresa.



Valentí Oviedo, pregoner de la Llum

El Pregó Institucional se celebrarà divendres 19 i anirà a càrrec de Valentí Oviedo, gestor cultural i director general del Gran Teatre del Liceu. Es farà al Teatre Conservatori. Es podran recollir invitacions a partir de dissabte 13 a les taquilles del Kursaal i a www.kursaal.cat. El pregó també podrà veure's on-line en directe a www.manresa.cat/directe.

Pel que fa al Pregó infantil, tindrà un format on-line i anirà a càrrec de l'escola Fedac Manresa. Es farà dijous 18, a les 10.30 h, a www.manresa.cat/directe.



Jardins de Llum i Encesa de la Nova Llum



Els Jardins de Llum es mantenen en el programa i arriben amb novetats. En aquesta edició, l'itinerari d'art, llum i aigua es podrà seguir a l'Anònima, al carrer del Balç, la Sala Gòtica de la Seu, al Pont Vell, a l'Espai Plana de l'Om i a la Sala d'exposicions del Cercle Artístic de Manresa, dissabte 20 de febrer i diumenge 21 de febrer, de 18.30 a 21.30 h.

En paral·lel, a les 19 h, es farà a la zona del riu Cardener l'encesa de la instal·lació 'Epicentre', de Marc Sellarès Cots, que anirà acompanyada d'un vol de drons, a càrrec de Flock Drone Art. Aquest espectacle serà visible des de la Cova de Sant Ignasi, el Parc de la Seu, la plaça de la Reforma i altres punts de la ciutat amb vistes a la Torre de Santa Caterina. El vol de drons es podrà veure de nou en una segona sessió que es farà a les 20.30 h. Els Jardins de Llum estan organitzats per l'Ajuntament de Manresa, el CACIS El Forn de la Calç i la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC).

El mateix dissabte 20 de febrer, en aquest cas a l'Espai de la Plana de l'Om, es farà l'Encesa de la Nova Llum (de 19 h 20.15 h), organitzada per Òmnium Bages-Moianès, enguany amb la col·laboració de Cultura del Bé Comú. La proposta adaptarà enguany el format a la crisi sanitària. Se centrarà en la dissidència, amb la projecció d'una bateria de càpsules audiovisuals que mostren l'expressió de persones enfrontant-se a la norma a través de diversos canals d'expressió, amb l'objectiu de comprendre com ens impliquem en el món en què vivim. La reserva d'invitacions es pot fer a la web del Kursaal.

I també dissabte 20 de febrer, a les 20 h, es farà l'arribada de la Llum i l'Aigua al Monument de la Llum, enguany només en format on-line, a www.manresa.cat/directe i a Canal Taronja.

*Podeu veure el programa complet, amb més propostes, en aquest enllaç.