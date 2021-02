La Llum no tindrà Fira de l'Aixada, que no es pot fer per primer cop en 24 anys

El que no han aconseguit el fred ni tampoc la pluja que ha caigut més d'un any, ho ha aconseguit un virus. La Festa de la Llum d'enguany no inclourà la Fira de l'Aixada, el mercat medieval amb parades i actuacions que any rere any omple Manresa d'ambient durant tot un cap de setmana. Serà la primera vegada en 24 anys que no se celebra. La Llum combinarà actes presencials i virtuals en un programa totalment adaptat a la pandèmia. Ahir en van fer la presentació els organitzadors.

Una de les propostes dels administradors d'aquesta edició, l'associació El Galliner, en l'any que celebra un quart de segle de vida, serà, el diumenge 21 (de l'any 2021), a les 21 hores i 21 minuts, una proposta de foc i llum amb la col·laboració de Xàldiga que es farà des de 21 punts diferents de Manresa i que es podrà seguir des dels balcons i finestres. Només durarà tres minuts, de manera que caldrà estar atent.

La regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, va lamentar que el darrer decret del Procicat ha fet impossibles o ha obligat a adaptar alguns actes de la Llum, com el lliurament dels premis Amat i Piniella i Sèquia, que s'ajornen al març, i el pregó infantil (el dia 18, a les 10.30 h, amb l'escola Fedac) i la tradicional arribada de la llum i l'aigua (el dia 20 a les 20 h), que es faran online. Sí que serà presencial el pregó institucional amb el manresà Valentí Oviedo, director general del Liceu (el dia 19 , a les 19 h, al Teatre Conservatori).

Quant a l'Aixada, Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa, va explicar que es va buscar una alternativa, un mercat artesanal al parc de la Seu amb control d'aforament i sense actuacions, tret de les del bisbe i del rei de cada any, però que el Procicat ho ha fet inviable. Fins i tot tenien preparat el cartell...

Laia Muns, presidenta de l'Associació Misteriosa Llum, va posar de relleu que, malgrat tot, tal com diu el cartell d'enguany de la Llum, es puguin celebrar actes. Va instar la ciutadania a gaudir-ne.

Joan Morros, d'El Galliner, va repassar les propostes que han organitzat com a administradors, que tenen els cinemes i els teatres de Manresa com a principals protagonistes, tenint en compte que s'escau que fa 60 anys del rodatge de la pel·lícula de Berlanga Plácido a Manresa, 125 del cinema i que molts teatres -la seva especialitat- també van acollir projeccions. El primer que van fer va ser recollir informació dels teatres i cinemes que hi ha hagut a Manresa amb la intenció de fer una ruta guiada -que confiem que algun dia es dugui a terme- per setze d'aquests espais, començant pel primer cinema de Manresa, el Cinematógrafo Principal, al Casal Regionalista (al Passeig). Finalment, com que no serà possible, el recorregut es farà en format xerrada a càrrec de l'historiador Francesc Comas, (els dies 18, 20 i 22 a l'Espai Plana de l'Om) amb inscripció prèvia al Kursaal). El material recollit es podrà visitar virtualment. Per una banda, les fotografies, cartells i explicacions s'allotjaran a memoria.cat i, per l'altra, El Galliner i els seus col·laboradors han fet un altre web (teatresicinemesdemanresa.cat; en construcció) amb molt més material dividit en vuit apartats.

Per als setze espais del recorregut s'ha elaborat un nou model de placa amb l'Ajuntament que es penjarà als diferents edificis. Hi consta una fotografia, un text explicatiu i un codi QR per poder veure'n imatges i escoltar una àudioguia que han enregistrat actors coneguts com Emma Vilarasau, Lloll Bertran i Pep Cruz. També n'hi haurà del món radiofònic manresà. Amb l'Ajuntament, a més a més, s'editarà un opuscle dels setze equipaments.

El dia 21, abans de l'acció 21 21 21 - Sortim als balcons!, hi haurà un espectacle en format cercavila per seguir des dels balcons i finestres a càrrec de Pep Callau i els Pepsicolen (12 h) precedit per una tronada després de la missa.

Jaume Puig, d'Òmnium Bages-Moianès, va explicar que l'Encesa de la Nova Llum, el dia 20, se centrarà en la dissidència amb una projecció a l'Espai Plana de l'Om a les 19 i 20.15 h (caldrà inscripció prèvia). Pel que fa a l'encesa d'espelmes, enguany es convida més que mai la ciutadania a posar-les a bacons i finestres.

(Consulteu el programa sencer de la festa a la web del diari).

Roser Oduber, en nom de la Taula d'Arts Visuals, va celebrar que la Festa de la Llum mantingui l'aposta per la cultura amb actes com els Jardins de Llum, que en aquesta convocatòria es faran un cap de setmana sencer, 20 i 21, i que, va dir, s'han adaptat a les exigències imposades per la situació de pandèmia, que ja es va tenir en compte a l'hora de preparar la nova edició. Va explicar que l'itinerari efímer d'art, llum i aigua es repartirà entre l'Anònima, on hi haurà tretze propostes, el carrer del Balç, la sala gòtica de la Seu, el Pont Vell, l'Espai Plana de l'Om i la sala d'exposicions del Cercle Artístic de Manresa. Es podrà seguir els dos dies de 18. 30 a 21.30 h. Paral·lelament, a les 7 del vespre, a la zona del riu Cardener, hi haurà l'encesa de la instal·lació Epicentre, de Marc Sellarès que acompanyarà un vol de drons. Es tracta d'una activitat que serà visible des de la Cova de Sant Ignasi, el parc de la Seu, la plaça de la Reforma i altres punts de la ciutat amb vistes a la torre de Santa Caterina.

Laia Muns, presidenta de l'Associació Misteriosa Llum i directora del Parc de la Sèquia, va avançar com serà la 37a Transèquia, que es podrà fer del 7 a 31 de març i que recollirà fons per a un projecte d'investigació relacionat amb la covid al Bages compartit per la Fundació Sant Andreu Salut i la Fundació Althaia, del qual s'informarà properament.

Muns va recalcar que «el puntal d'enguany» d'aquesta activitat que ressegueix el canal de la sèquia, que justament dona sentit a la Festa de la Llum, «serà la solidaritat» mitjançant les aportacions que es demanaran als participants.

La imatge de la Transèquia és un nou logo que s'utilitzarà en futures edicions creat per Xavier Victori. Del 7 al 31 de març es podran fer uns recorreguts circulars a peu i corrent senyalitzats pels municipis per on passa el canal d'aigua, alhora que hi haurà l'opció de fer la inscripció, descarregar-se el dorsal i fer el recorregut que es vulgui. Hi haurà la possibilitat de fer diferents aportacions.