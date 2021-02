El PSC destaca l'augment de l'aportació de l'Estat a Manresa i en infraestructures

L'alcalde de Castellgalí i candidat socialista a les eleccions al Parlament de Catalunya, Cristòfol Gimeno, ha posat de manifest, després de reunir-se amb els membres del Grup Municipal del PSC de Manresa, que "quan els socialistes liderem els govern de les institucions es governa realment en benefici de les persones i en suport als ajuntaments".

El candidat a diputat al Parlament de Catalunya i els edils manresans han coincidit a posar en valor que l'acció de l'actual govern de Pedro Sánchez, a la Moncloa, significarà aquest any uns majors ingressos en transferències de l'Estat per a l'Ajuntament de Manresa.

"Vam estar anys i panys amb un Govern del PP a Madrid en què no es va notar gens la petjada de les inversions estatals a la Catalunya Central. I en poc més d'un any de govern progressista, les transferències de l'Estat a l'Ajuntament de Manresa seran aquest 2021 de 18,5 milions d'euros, més que mai", va dir.

La ciutat de Manresa torna a ser ara considerada en la categoria de gran ciutat (de més de 75.000 habitants) per al seu finançament i "la cosa ha millorat tant que fins i tot quan el govern independentista de Manresa es va posar a fer el pressupost d'aquest any van fer uns càlculs que després s'han vist superats. Enguany arribaran a les arques de l'ajuntament manresà més d'un milió d'euros més dels previstos procedents de les transferències estatals", ha assegurat.

Un milió més que, gràcies a que el govern de Pedro Sánchez ho va aprovar en l'inici de la pandèmia, es podrà destinar a més ajudes socials i a combatre les conseqüències econòmiques de l'epidèmia, perquè els ajuntaments ara sí que poden utilitzar els seus superàvits per a aquesta mena de despesa social, va explicar el candidat.

Millora d'infraestructures

Cristòfol Gimeno ha posat altres exemples de millora de les infraestructures locals a la Catalunya Central com l'estació de la Renfe de Manresa que és nova i accessible des de fa un any i ha destacat que, "amb l'actual govern socialista liderat per Pedro Sánchez, a la R4 de Rodalies estan a punt per començar obres que per fi milloraran la línia de Manresa a Barcelona per fer-la més ràpida i segura. Una inversió de més de 90 milions d'euros. La major inversió que han vist les nostres comarques en infraestructura de tren en tot aquest temps de democràcia moderna".

Cristòfol Gimeno ha posat com exemple de millora de les infraestructures de la Catalunya Central la signatura, en el mandat del President Montilla a la Generalitat, "del finançament de la darrera gran ampliació que va convertir l'Hospital de Sant Joan de Déu en l'hospital central de referència de les comarques centrals de Catalunya. Va ser un dels darrers acords que va signar el President Montilla el novembre de 2010. Una inversió que va superar els 60 milions d'euros i que ara, en aquests temps en què tots hem hagut de donar tanta importància a la Salut, ens ha permès gaudir d'una sanitat pública de primer ordre a disposició d'uns professionals de la salut que tant ens han ajudat a la resta de la població en la lluita contra la covid-19".

En definitiva, segons Cristòfol Gimeno, sempre que els governs han estat liderats per socialistes, a Espanya i a Catalunya, "ens ha anat millor a la Catalunya Central". I és per això que els socialistes de Manresa i de la Catalunya Central demanen el vot aquest diumenge per a Salvador Illa. "Perquè amb Illa de President, tornarà el diàleg institucional i això, redundarà en una millora de la convivència a Catalunya i en millors infraestructures per a les nostres comarques", ha conclòs Gimeno.