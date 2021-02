Althaia fa una prova pilot perquè infermeres puguin signar receptes

Un grup d'infermeres de l'atenció primària de la Fundació Althaia han participat en una prova pilot per receptar determinats medicaments sense que hagin de ser validats pel metge.

D'aquesta manera han començat a emetre receptes electròniques amb signatura pròpia indicant la dispensació de medicaments i productes sanitaris necessaris per a cada pacient. Amb aquest nou procediment es compleix una reivindicació històrica de les professionals d'infermeria per visibilitzar les indicacions que realitzen i evitar esperes innecessàries per als usuaris.

Les àrees bàsiques de salut del Barri Antic i de Les Bases, juntament amb una altra d'Igualada, són les àrees bàsiques de la Catalunya Central que han participat en aquesta prova pilot. Precisament, el desplegament s'ha iniciat a l'atenció primària donat que les professionals d'infermeria que treballen en aquest àmbit són unes de les que feien, de manera habitual i des de fa anys, propostes de prescripció, que després validava el facultatiu, a través d'un sistema informàtic que ara s'ha actualitzat.

En el cas d'Althaia, durant dues setmanes, quatre infermeres s'han encarregat de provar el sistema i constatar que tot funcionava correctament. La fase de proves ha finalitzat amb èxit i les participants han conclòs que la iniciativa està llesta per poder-la començar a desplegar en altres centres sanitaris. També han valorat molt positivament els avantatges que suposa per als professionals, però també per als pacients que atenen, especialment quan s'han de desplaçar als seus domicilis, ja que evita moltes esperes a l'hora d'obtenir la recepta electrònica amb els productes necessaris.

En total, les infermeres podran dispensar més de 4.700 productes sanitaris, com per exemple, sondes, gases, pegats, bolquers, apòsits, bosses d'ostomia, i més de 1.000 medicaments que no necessiten prescripció d'un metge.



Reconeixement de la professió infermera

Aquesta fita suposa un reconeixement professional alhora que es normalitza una situació que forma part de les activitats infermeres i que millorarà l'atenció de la ciutadania, mitjançant la desburocratització i la disminució dels temps d'espera i la duplicitat de visites.

Fins ara, el personal d'Infermeria atenia els pacients i podia proposar prescripcions de tractaments que posteriorment s'havien de validar amb la signatura d'un metge, fet que provocava una espera innecessària per part dels usuaris. Ara, només caldrà la signatura electrònica de les infermeres per poder dispensar els productes.



Desplegament progressiu

Finalitzada la prova pilot, està previst que la prescripció infermera es desplegui de manera progressiva en els centres d'atenció primària, i més endavant, s'estengui a l'àmbit hospitalari. Aquest procés requereix l'obtenció d'un certificat de signatura digital per tal que les professionals puguin signar l'ordre de dispensació en el format de recepta electrònica. El procés per obtenir-lo és complex i per això s'està desplegant arreu del país de manera progressiva.

El requisit per obtenir l'acreditació és tenir el títol de grau en Infermeria o la diplomatura en Infermeria. També s'ha d'acreditar una experiència professional mínima d'un any. Si fa menys d'un any que exerceixen poden fer una formació específica.

En el cas d'Althaia, gairebé 500 professionals ja disposen de l'acreditació necessària i estan tramitant els certificat digital que els permetrà obtenir la targeta amb la que podran fer la prescripció.