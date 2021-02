La Manresa del sector Na Bastardes: entre la postguerra i el pop art urbà

Els darrers anys, Manresa ha esdevingut l'escenari de diversos rodatges cinematogràfics. Els cineastes que busquin un escenari que es mogui entre la postguerra marcada per les ciutats amb edificis enderrocats i els darreres de les cases que han quedat dempeus protagonitzant els carrers, i el pop art urbà, ja triguen a rodar una pel·lícula al sector Na Bastardes, al Centre Històric.

No es pot negar que el vial que connecta el carrer de Vallfonollosa amb la Plana de l'Om presenta un aspecte molt més polit que fa uns anys. Després de molt temps parlant-ne, l'Ajuntament va enderrocar fa un parell d'anys l'edifici (de la seva propietat) que feia xamfrà entre el Na Bastardes i la Baixada dels Jueus, que estava en molt mal estat. En va conservar una part de les parets de pedra inferiors, on va fer un banc al perímetre. A la vorera hi ha unes pilones de ferro per evitar que hi aparquin els cotxes.

Amb la casa a terra, el vial ha guanyat amplitud, la qual cosa s'agraeix, sobretot en un sector que n'està especialment mancat, i també ha guanyat unes vistes privilegiades dels darreres de l'edifici consistorial i de les altres cases del costat.

Uns murals dedicats als continents embelleixen la baixada dels Jueus, que va a parar al Na Bastardes des del lateral dret de l'edifici consistorial, a la plaça Major. També hi ha un altre mural, aquest d'estil més grafiter, al pany de paret que hi ha just a l'altra banda de vorera del Na Bastardes, on van fer l'enderroc esmentat.