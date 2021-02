El 60 % dels pisos nous del sector Concòrdia estan compromesos

El 60 % dels pisos que el gegant immobiliari Metrovacesa està construint al sector Concòrdia de Manresa, darrere de la FUB, el Lacetània i la Universitat Politècnica, ja estan prevenuts. És la primera gran promoció d'habitatges que s'ha dut a terme a la ciutat després de la crisi immobiliària. Són 62 pisos en dos blocs que es van començar a construir el setembre del 2019. La previsió de la companyia és que a partir del maig o el juny es comencin a lliurar les claus. Els preus oscil·len entre els 199.000, el més barat, i els 300.000, el més car. Metrovacesa va anunciar una inversió de 13,7 milions (vegeu Regió7 de l'11 de juny del 2019).

La promoció, batejada amb el nom de Mirador de Montserrat, consta de 62 pisos d'entre 77 i 135 metres quadrats. Tenen 2, 3 o 4 habitacions. Es tracta de dos blocs, un de lineal de sis plantes paral·lel al carrer Concòrdia, i un de quadrat entre el Concòrdia i la torre Vinyes. Té una zona comunitària amb jardí i piscina.

«El nivell de l'obra està molt avançat i ha anat al ritme esperat. La previsió és firmar el certificat a final de març i lliurar els habitatges entre el maig i el juny. És dins del termini que havíem traslladat als nostres clients», ha explicat a aquest diari el gerent de promocions de Metrovacesa a Catalunya, Antxon Iriondo.

Pis pilot

Des del gener disposa d'un pis pilot per mostrar a possibles compradors com són els pisos, més enllà de plànols, «perquè es pugui apreciar la qualitat de l'obra». Metrovacesa presumeix que es tracta d'habitatges d'alta qualitat. Al pis pilot la cuina està completament equipada i totes les habitacions moblades.

Els que més s'han prevenut són els habitatges del bloc lineal, el paral·lel al carrer, «i ara posarem més èmfasi en el quadrat», ha comentat. Segons Iriondo, la promoció ha generat interès. «Sempre n'hi ha hagut. Es va parar a l'inici del confinament» a causa de l'emergència sanitària, i al «juny i juliol es van reactivar les vendes. Som dins les estimacions previstes, i les visites al pis pilot s'han traduït en noves reserves».

Iriondo ha recordat que, quan van optar per invertir a Manresa, hi va haver empreses del sector que van posar en dubte la seva estratègia. «Som promotors líders a Espanya amb un mercat residencial per valor de més de 2.600 milions d'euros. Vam veure la possibilitat d'invertir a Manresa i ha sigut una decisió encertada».

Més obres al mateix entorn

La promoció Mirador de Montserrat no és l'única que Metrovacesa porta a terme no tan sols a Manresa simnó al mateix entorn del carrer Concòrdia. Hi construirà 74 pisos més i un equipament per a gent gran amb 195 places.

Al principi de l'any passat l'Ajuntament de Manresa va atorgar una nova llicència d'obres a la immobiliària per construir 74 pisos més a la zona, just al costat de la promoció Mirador de Montserrat. En aquest cas portarà el nom de Llum de Manresa i és prevista una inversió de 17,5 milions. Sumats als 13,7 per fer els primers 62 pisos que ja s'estan comercialitzant, suposa un total de poc més de 31 milions d'euros i un projecte de 136 habitatges nous.

S'han fet moviments de terra i uns primers treballs, però de moment l'obra està aturada «en espera de finalitzar el Mirador de Montserrat. Ara el nostre objectiu és centrar-nos en la seva comercialització», segons Iriondo.

El que sí que està en marxa és la construcció d'un edifici que es destinarà a usos residencials de gent gran. Inicialment és previst que tingui 195 places. Matrovacesa és la propietària del solar, que l'ha cedit a la companyia s'assegurances de salut Sanitas, que és qui gestionarà l'equipament. La residència és privada, però però no es descarta que hi pugui haver places concertades. Actualment ja en té 11 a Catalunya. La immobiliària també s'encarrega de l'obra, i un cop acabat l'edifici, el lliurarà clau en mà a a Sanitas. Les obres les executa la constructora manresana Cots i Claret, i és previst que l'edifici estigui enllestit a final del 2022.

Totes aquestes obres han canviat la fesomia del carrer Concòrdia. Els solars buits que hi havia ja són plens. Fins i tot han generat malestar a la propietat de la Torre Vinyes, la casa de color groc damunt del turó de la zona que és visible des de diversos punts de la ciutat. L'edificació dels nous blocs de pisos ha generat malestar al seu propietari, Enric Torres. Argumenta que la torre Vinyes està protegida paisatgísticament -és un Bé Cultural d'Interès Local des del 1985- i afirma que això no s'ha tingut en compte a l'hora de dibuixar el projecte. L'obra nova s'ha dissenyat segons el Pla parcial del sector Concòrdia, que es va aprovar l'any 2006.

Pendents de l'Alcoholera

Metrovacesa s'ha avançat a la que havia de ser la primera gran promoció d'habitatges que s'havia de fer a Manresa després de la crisi. Es tracta d'una operació del Banc de Santander a l'antiga fàbrica l'Alcoholera, al costat de l'estació d'autobusos. Ocuparia bona part de l'actual aparcament. El projecte preveu construir un centenar de pisos d'alt nivell. Però de moment no hi ha rastre d'obres.