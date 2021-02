Althaia fa una prova pilot d'infermeres de primària que recepten medicaments

Un grup d'infermeres d'atenció primària de la Fundació Althaia han participat en una prova pilot per receptar determinats medicaments sense que hagin de ser validats pel metge.

Les infermeres han emès receptes electròniques amb signatura pròpia. Amb aquest nou procediment es compleix una reivindicació històrica de les professionals d'infermeria per visibilitzar les indicacions que realitzen i evitar als usuaris esperes innecessàries.

Les àrees bàsiques de salut del Barri Antic i de Les Bases, juntament amb una altra d'Igualada, són les ABS de la Catalunya Central que han participat en aquesta prova pilot. Precisament, el desplegament s'ha iniciat a l'atenció primària atès que les professionals d'infermeria que treballen en aquest àmbit són unes de les que feien, de manera habitual i des de fa anys, propostes de prescripció, que després validava el facultatiu, a través d'un sistema informàtic que ara s'ha actualitzat.

En el cas d'Althaia, durant dues setmanes quatre infermeres s'han encarregat de provar el sistema i constatar que tot funcionava correctament.

La fase de proves ha finalitzat amb èxit i les participants han conclòs que la iniciativa està llesta per poder-la començar a desplegar en altres centres sanitaris. Han valorat molt positivament els avantatges que suposa per als professionals, però també per als pacients que atenen, especialment quan s'han de desplaçar als seus domicilis, ja que evita moltes esperes a l'hora d'obtenir la recepta electrònica amb els productes necessaris.

En total, les infermeres podran dispensar més de 4.700 productes sanitaris, com per exemple sondes, gases, pegats, bolquers, apòsits, bosses d'ostomia i més de 1.000 medicaments.