Art amb material reciclat per a la rehabilitació del patrimoni fabril

Quilòmetres de cinta magnètica pengen de la façana de l'antiga fàbrica de la Farinera, molt a prop de l'estació de Renfe de Manresa, per crear un imatge que sobta als que passen pel costat. Una decoració que desperta l'atenció a conductors que circulen per la carretera del costat de les instal·lacions fabrils, en un estat de deteriorament important, i dels passatgers dels tren. El seu creador, un okupa que hi viu des de fa una dècada, afirma que és art urbà i aconsegueix el seu objectiu, despertar la curiositat i demostrar que a la fàbrica hi ha vida.

Considera que el patrimoni històric està injustament en un estat ruïnós perquè s'hi podrien desenvolupar projectes. No és el primer cop que l'okupa, Juan Carlos Fernández, aprofita material reciclat per dur a terme la mateixa reivindicació. «Són cintes VHS que hi havien deixat persones que hi vivien com a okupes anys enrere. Potser n'hi havia 400, i a cada una hi hi ha uns cent metres de cinta», explica.

L'any passat va penjar centenars de peces de roba a la façana per cridar l'atenció. El somni de Fernández seria crear-hi un espai per a rehabilitació de persones desemparades i de reclusos que després del seu pas per presó han de refer la vida. «És el projecte que tinc en ment perquè jo hi he estat i sé que és molt difícil», explica, sabent que és complicat que la seva idea tiri endavant per l'estat decadent de les instal·lacions.

Tot i això, a Fernández li agradaria, com a mínim, trobar algun punt d'acord amb els propietaris, tot i reconèixer que és difícil. No només hi viu ell, sinó que en unes altres estances de l'edifici resideix una família sense recursos. Fa un any, un grup de persones va intentar fer-los fora sense èxit, segons la versió de Fernández, que va denunciar els fets. Fins ara ell i la família hi continuen vivint.

Al llarg dels anys, les instal·lacions han estat un refugi per a persones sense recursos i el mateix Fernández, originari del Baix Llobregat, hi va començar a viure el 2007, quan era drogodependent. «Vaig sortir de la presó, i aquí vaig deixar les drogues», afegeix. Pinta, medita i col·labora en tasques de manteniment amb els jesuïtes de Manresa, i té previst fer un mural a la paret dels jardins del nou oratori.

L'okupa, que cobra una pensió, té bona presència, va arreglat, i entaula conversa fàcilment i de forma amigable amb els visitants que s'apropen a les instal·lacions fabrils de la Farinera i tenen curiositat pel que hi fa.