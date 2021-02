Nova victòria de JxCat a Manresa amb ERC com a segona força

Els representants del Bages de Junts per Catalunya celebrant la victòria

Els representants del Bages de Junts per Catalunya celebrant la victòria | JxCAT

Amb l'escrutini finalitzat, Junts per Catalunya (8.126 vots) ha guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya a Manresa igual que ho va fer el desembre del 2017 i malgrat les escissions de l'espai postconvergent.

Amb aquests resultats, Esquerra (6.424) continua en segona posició i sense haver estat mai la formació més votada en unes eleccions al Parlament de Catalunya a Manresa.

De les 46 conteses electorals que hi ha hagut des de la recuperació de la democràcia, ERC fins ara havia guanyat quatre: a les generals del 26 de juny del 2016, amb 7.808 vots; a les generals del 28 d'abril del 2019, amb 12.198; a les municipals del 26 de maig del 2019, amb 9.119 vots i a les generals del 10 de novembre del 2019 amb 9.964 (27,16%).

Pujats a la cresta de l'onada, avui podia haver estat la cinquena vegada que ERC s'imposava a les urnes a la capital del Bages després d'aconseguit guanyar les darreres eleccions municipals i les tres darreres eleccions generals a la ciutat. No ha estat així.

Tot i que en tercera posició, la remuntada del PSC ha estat notòria. Si a les anteriors catalanes Ciutadans va conquerir tots els feus socialistes, avui el primer escrutini finalitzat va ser el del barri de Sant Pau, on la victòria ha estat per als socialistes.

Sant Pau ha estat el primer barri del qual l'Ajuntament ha fet públic l'escrutini. Tots seguit s'han conegut els resultats a Viladordis, la Font dels Capellans i el Xup, a l'entorn de les 9 de la nit. A la Font i el Xup la victòria també ha estat per al PSC i a Viladordis per a Junts per Catalunya. Dels quatre primers barris escrutats, el PSC aconseguia la victòria a tres i Junts a un. El PSC també s'ha imposat a la Balconada.

Junts ha començat a sumar barris un darrera l'altre ben aviat fins al punt que ERC només s'ha imposat a Guix-Pujada Roja i a la Sagrada Família.

El 2017, només Ciutadans i Junts per Catalunya van guanyar als barris de la ciutat. La formació taronja es va imposar al Xup, la Font dels Capellans, Sant Pau, Balconada i Cal Gravat. A la resta de barris va guanyar Junts per Catalunya.

Ciutadans, el 2016 va rebre la confiança de 2.363 electors a Manresa; el 28 d'abril del 2019, de 3.180, i el 10-N del 2019, de 1.415 (3,86%). En un tres i no res va perdre més de la meitat dels suports que havia aconseguit.