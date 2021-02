Deu morts per covid a Manresa durant la darrera setmana

L'afectació mortal de l'epidèmia de covid-19 es manté a un nivell molt elevat a Manresa. Durant la darrera setmana han mort deu persones a causa de la covid-19, de les quals sis a Sant Andreu i quatre a Althaia.

Amb aquestes, les defuncions pel coronavirus als centres assistencials manresans arriben a 386. Si no baixa el ritme de pèrdua de vides humanes aquest mateix mes es podria arribar a les quatre-centes morts.

En un mes i mig hi ha hagut als centres assistencials de la ciutat 62 morts per covid. Des del març se n'han produït 386, de les quals 264 a Althaia i 122 a Sant Andreu.

Hores d'ara es manté una mitjana superior a una defunció diària.

L'altra cara de la moneda és que es redueix el nombre d'ingressats. Hores d'ara n'hi ha 98, dels quals 77 a Althaia i 21 a Sant Andreu.

Són tretze ingressats menys que fa una setmana. En aquest període de temps Althaia ha passat de 72 a 77 i Sant Andreu de 39 a 21, una reducció molt important que ha tingut com a conseqüència que el centre assistencial comuniqués el tancament d'una unitat destinada a infectats de covid amb 17 llits.

Per trobar als centres assistencials de Manresa menys d'un centenar d'ingressats per covid cal remuntar-se als 97 que hi havia el 15 de desembre.

Hi ha hagut durant la darrera setmana un nombre important d'altes, 47, que és la diferència entre les 2.005 que s'havien donat fa una setmana i les 2.052 actuals. Aquesta xifra d'altes es divideix en 1.909 cursades per Althaia i 143 per Sant Andreu.