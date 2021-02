L'Hospital de Sant Andreu tanca una unitat covid de 17 llits pel descens d'ingressos

El descens d'ingressos de pacients amb covid-19 ha fet que l'Hospital de Sant Andreu tanqui una de les unitats destinades a aquests pacients, amb capacitat per a 17 llits. La unitat en qüestió, la 3A, va ser reoberta el passat 19 de gener davant l'augment de pacients amb coronavirus, però amb l'actual descens en el nombre d'ingressats, per ara, no és necessari que continuï oberta. D'aquesta manera, l'Hospital de Sant Andreu té ara 27 llits per atendre pacients amb coronavirus. Una capacitat repartida en dues unitats, totes a la planta 2: la Unitat 4, amb 14 llits, i la Unitat 3B, amb 13 llits.