El Montepio estrena servei de mobilitat elèctrica compartida al Bages, Berguedà i Solsonès

El Montepio posa en marxa la campanya e-montepio per impulsar projectes més compromesos amb la sostenibilitat i la justícia social, sumant gent de totes les edats. La primera iniciativa és el primer servei de mobilitat elèctrica compartida –carsharing- al Bages, Berguedà i Solsonès, que esdevé realitat amb la col·laboració de la cooperativa sense ànim de lucre Som mobilitat.

El carsharing és un servei de mobilitat 100% elèctrica basada en el lloguer per hores o dies de vehicles compartits, que es gestiona a través d'una app mòbil. Som mobilitat és una cooperativa que disposa d'una xarxa de vehicles compartits pel territori català i que, des d'avui mateix, incorpora també el vehicle elèctric de què disposa el Montepio.

Poden utilitzar el servei les persones majors de 22 anys que siguin socis de Som mobilitat. En el cas dels socis del Montepio, també podran accedir a aquest servei i aconseguir hores gratuïtes i condicions preferents. El vehicle es podrà recollir i retornar al pàrquing del Montepio, al carrer Jacint Verdaguer, 5 de Manresa.

Amb la quota e-montepio, els associats gaudiran de 12 hores anuals gratuïtes del servei de carsharing i altres serveis addicionals com: assistència jurídica en cas d'accidents de circulació, assistència legal, peritatges i fiances, reclamacions per conflicte d'interessos amb la companyia d'assegurança, consultes legals gratuïtes, descomptes exclusius en establiments associats, tràmits de gestoria amb descompte, etc.

Els objectius són: fomentar un model de mobilitat més racional, eficient i solidari; contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i reduir les emissions contaminants; generar un model de ciutat i de país més amable per als seus habitants; donar a conèixer la mobilitat elèctrica com a un dels motors d'aquest canvi; i ampliar els serveis als socis del Montepio.



El servei s'ha presentat aquest migdia

El servei, que entrarà en funcionament el proper dilluns 22 de febrer, ha estat presentat aquest migdia a la seu del Montepio. El director de l'entitat, Josep Maria Soler, ha explicat que "és l'inici d'una nova línia estratègica del Montepio per fomentar un canvi necessari i comencem impulsant un mobilitat més justa, segura i sostenible". El president Llorenç Juanola també ha remarcat que "aquesta iniciativa neix de la necessitat de donar resposta als nous reptes de mobilitat".

Arnau Vilardell, de Som Mobilitat, ha explicat que l'aposta per una mobilitat més sostenible va a favor de "la salut de les persones, una mobilitat més silenciosa, recuperar i pacificar l'espai públic i lluitar contra l'emergència climàtica". Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha volgut destacar la importància del debat sobre la mobilitat: "tenim un repte global, hem de prendre decisions en molts àmbits. I la suma de petits canvis ens faran arribar a un canvi de model per combatre la situació actual de xoc climàtic".