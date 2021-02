L'Ajuntament de Manresa accelerarà les obres del nou jardí del geriàtric de la Font

L'Ajuntament de Manresa accelerarà les obres perquè la nova zona de jardí de la residència de la Font dels Capellans sigui una realitat a finals d'any.

Una decisió que el consistori ha pres després de les queixes que ha rebut del casal de la gent gran del barri, i altres entitats cíviques, a l'assabentar-se que les obres de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans afectaran part de l'actual jardí del geriàtric, un espai on els residents surten a passejar quan reben visites i on els membres del casal -que tenen la seu en l'equipament- organitzen activitats.

L'alcalde, Marc Aloy, ha assegurat a Regió7 que amb la reurbanització del terreny, la residència no perdrà metres quadrats de jardí. Els actuals terrenys de la residència, amb l'equipament inclòs, fan 4.297 metres quadrats i un cop estiguin enllestides les obres en tindran 4.300.

En els plànols de la reurbanització, que planteja la transformació d'una part del barri de la Font dels Capellans, ja estava previst que l'exterior del geriàtric tingués la nova fesomia i se li cedís un nou terreny al perdre'n una part a causa de les obres. El que no entrava en els plans era habilitar aquest espai amb jardí immediatament, al ritme en què avancen les obres de la prolongació de les obres de l'avinguda dels Països Catalans.

Un total de 403 metres quadrats dels nous terrenys que en el futur formaran part del jardí actualment són d'un particular i l'Ajuntament ja ha arribat a un acord amb propietari per a una cessió anticipada del sòl.

Un acord que ja ha estat aprovat per la junta de govern per tal de fer la firma definitiva. «És una fórmula que ja hem utilitzat per la cessió d'altres terrenys a aquesta zona. Ja havíem contemplat aquesta opció abans que comencessin les obres de prolongació de l'avinguda, però ho hem accelerat», afirma l'alcalde.

El cost de les obres que s'hi executaran per habilitar el nou jardí de la residència de la Font ascendeix a 100.000 euros, segons ha assegurat l'Ajuntament.

Aplanaran 272 metres quadrats

Actualment, hi ha 774 metres quadrats de jardí en què els usuaris amb mobilitat reduïda no poden accedir perquè fan pendent. Bona part del terreny amb pendent passarà a formar part del carrer Granollers, però 272 metres quadrats continuaran dins del perímetre de la residència i s'aplanaran en les futures obres perquè els avis puguin accedir a tot l'espai verd disponible. Per aquest motiu els responsables de l'Ajuntament ho veuen com una avantatge. A part, l'alcalde posa en valor la nova àrea verda, de 3.212 metres quadrats, que hi haurà a prop de la residència.

El govern municipal vol que la decisió de com ha de ser el nou jardí sigui fruit del diàleg amb els responsables de la residència d'avis i, la plataforma de gent gran i el casal. En les darreres reunions, la direcció de la residència ha vist amb bons ulls els plans de l'Ajuntament, però encara no han convençut la Plataforma de la Gent Gran, que continua al·legant que és « un nyap» urbanístic.

La plataforma proposa desviar el carrer Granollers per tal que cap dels terrenys que actualment formen part del jardí no es vegin afectats. Una proposta que Aloy no veu possible perquè suposaria donar un revolt que des del punt de vista urbanístic té poc sentit. El carrer Granollers, en el futur, connectarà amb el Rosa Sensat, i, a part, el revolt es menjaria la futura àrea verda.

L'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa reconeix que hi ha hagut manca de comunicació a l'hora d'explicar totes les afectacions de les obres de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans i accepta que ha comès errors en aquest sentit. El cert és que la tramitació per acabar adjudicant les obres és un procés d'anys i els plànols daten del 2017. Un gran projecte que ha passat per una exposició pública i en què tots els afectats van tenir temps de presentar-hi al·legacions.

Tot i això, els responsables de l'Ajuntament reconeixen que sobre els plànols molts cops no s'aprecien les implicacions de les obres i afirmen que les reunions virtuals que van mantenir amb les entitats per tractar com serien les obres han dificultat les comunicacions. Com s'aprecia a la infografia que il·lustra aquesta pàgina, a part de la nova adquisició dels terrenys, hi ha altres espais en el perímetre del jardí que passaran a ser espai verd de la residència d'avis i conformaran els 4.300 metres quadrats de la finca.

Al ple municipal de demà, els grups municipals del PSC, Fem Manresa i Ciutadans han presentat, per iniciativa de l'Associació de Gent Gran de la Font dels Capellans, una proposició per evitar l'actuació urbanística que afecta la residència de la Font.