Moció de Fem Manresa perquè s'anul·lin les sentències contra la llibertat d'expressió

Fem Manresa ha presentat una proposició perquè el ple de l'Ajuntament de Manresa del 18 de febrer manifesti el seu suport al raper Pablo Hasél i mostri el "rebuig total i absolut" al seu empresonament.

La moció exigeix al govern de l'Estat Espanyol, la derogació immediata de la llei mordassa i la reformulació total del Codi Penal i l'anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries a persones que hagin fet ús del seu dret a llibertat d'expressió, concentració i manifestació.

La moció recorda que Pablo Hasél, artista raper, ha entrat a presó dimarts al matí acusat d'injúries a la corona, injúries a les institucions de l'estat i enaltiment del terrorisme. Segons la moció, aquesta detenció "que suma un nou pres a la vergonyosa llista de presos i preses polítiques va ser executada pel cos Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, en oposició total al reconeixement de drets fonamentals".

La moció assegura que no tot comença amb Pablo Hasél i recorda el cas dels titellaires empresonats i l'exili de Valtònyc acusat també d'injúries a la corona, entre d'altres artistes represaliats. "Tots aquests procediments converteixen l'Estat Espanyol en un dels estats del món que practica la persecució de més artistes", afirma.

Fem Manresa diu que "hauria de semblar que la mal anomenada transició democràtica, després de la dictadura de Franco, assegurava una evolució sòlida cap al blindatge d'una garantia de drets socials, civils i polítics, però queda palès que no és així".

Fem considera que accions d'aquestes característiques són advertiments per tal d'apaivagar la dissidència política i ideològica. "Ja ho hem vist amb l'empresonament de les preses i presos polítics i l'exili de les polítiques i polítics catalans. Ara toca l'àmbit de la cultura, apel·lant la prohibició del dret a la llibertat d'expressió, un dret avalat per la Carta dels Drets Humans i per la mateixa Constitució Espanyola però que ha estat obviat per un aparell d'Estat que actua de la mateixa manera amb independència de quin partit hi hagi al govern", diu.