Concentració de la federació de barris de Manresa contra l'afectació al geriàtric de la Font dels Capellans

Una pancarta de protesta per l'afectació a la residència Arxiu Particular

La Federació d'Associacions de veïns de Manresa realitzarà una concentració diumenge a les 12 del migdia davant de la residència de la Font dels Capellans en contra de les obres que afecten l'equipament i en favor del benestar de la gent gran.

La federació de barris reconeix que l'ampliació de l'avinguda dels Països Catalans és una obra necessària per a la ciutat, però considera que l'actuació "s'ha de projectar amb respecte als principis de Ciutat Amiga de la Gent Gran".

Adverteixen que el col·lectiu de la gent gran, i sobretot les seves residències, ja han patit molt durant molts mesos i encara continuen patint a causa de la pandèmia de covid-19. Pensen que totes les residències mereixen un reconeixement per la tasca immensa que estan fent els seus treballadors i treballadores, i tot el personal que en forma part.

L'ens que agrupa les associacions de veïns de la ciutat manté que les obres que s'hi han projectat "retallen de manera considerable l'espai verd del jardí" i que augmentarà "de manera considerable el soroll que hauran de suportar pel volum de cotxes que hi haurà, que segurament superarà en molt la quantitat de decibels recomanats".

Per això alerten que "el benestar de les persones que hi viuen es veurà molt afectat, ja que tot això no s'havia previst per part del projecte aprovat fa uns anys (POUM), i que en aquests moments s'està executant".

La federació de barris recorda que fa setmanes que manifesta la seva inquietud i que el dijous dia 4 de febrer la Federació, en la seva reunió executiva mensual, es va reunir telemàticament amb l'Ajuntament de Manresa i "els seus regidors (Barris, Urbanisme i Serveis Socials) ens van explicar que ells no formaven part de les decisions preses en el seu dia sobre el projecte, que es troben que ara ja està tot decidit i que el que ara estan fent són propostes que atenuin l'impacte de les obres, i que per això ja han parlat amb la mateixa residència perquè acceptin els canvis que els hi proposen davant de la pèrdua dels metres de l'espai verd que tenien fins ara".

Davant d'aquesta situació, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de la ciutat de Manresa demana:



Que l'Ajuntament, ja que diu que defensa els principis de Ciutat amiga de la Gent Gran des de l'any 2011, promogui en el més alt nivell de la Generalitat un canvi que vagi en el sentit que la residència no tingui aquesta pèrdua de metres en els seus espais de convivència i retrobament amb les seves famílies. Donat que l'avinguda dels Països Catalans serà de doble sentit de circulació, i que el volum de soroll que tindran els avis i iaies serà massa fort pel seu equilibri emocional, caldrà conèixer la normativa que hi ha sobre els decibels permesos i que hauran de suportar. L'Ajuntament va confirmar que es posaran les pantalles que facin falta per atenuar l'impacte del soroll, així que "a més a més de perdre l'espai verd perdran també la visibilitat agradable que fins ara els acompanyava, fet que a tots nosaltres ens provoca molts dubtes per aquest augment del soroll que hauran de suportar, ja que serà un problema afegit a la nova situació que tindran". ¿Per què no és possible davant de tots aquests efectes negatius fer els canvis necessaris perquè es respectin els drets de la Gent Gran?, com demana també la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, i no continuar amb un projecte que fa que les persones que viuen a la residència s'hagin de resignar "a patir atropellaments desagradables". Cal revisar de nou la part del projecte que els afecta per actualitzar-lo, i fer tots aquells canvis que respectin l'espai d'esbarjo que tenien, millorant l'entorn.



Les associacions que donen suport al manifest són: