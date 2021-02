L'Ajuntament accepta estudiar un canvi de traçat del carrer Granollers perquè no afecti el geriàtric de la Font

L'equip de govern d'ERC i Junts ha aprovat en el ple de Manresa d'aquest dijous, amb el vot en contra de l'oposició, una esmena de substitució a la moció instada per associacions de gent gran i que denunciava l'afectació que tindrà la residència de la Font per les obres de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans.

L'esmena accepta estudiar un canvi del futur traçat del carrer Granollers perquè no afecti al geriàtric de la Font dels Capellans.

L'oposició ha votat en contra perquè la proposició inicial comprometia l'Ajuntament a continuar dialogant amb l'Associació de Gent Gran de la Font dels Capellans i amb la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran fins a arribar a un acord.

L'oposició ha rebutjat que el govern plantegi una esmena per no haver de votar la proposició inicial. També ha expressat sospites que l'estudi es faci orientat a proporcionar arguments per mantenir el traçat inicialment projectat.

Ramon Roura, en representació de l'Associació de Gent Gran de la Font dels Capellans, ha intervingut al ple fent ús del reglament de participació ciutadana per criticar l'afectació prevista, mostrar el desacord amb les mesures compensatòries proposades pel govern i defensar la convocatòria d'un referèndum si no s'arriba a un acord.