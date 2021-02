Manresa inaugura per la Festa de la Llum una ruta per setze teatres i cinemes de la ciutat

Manresa té una nova ruta pels teatres i cinemes de la ciutat que s'afegeix a la modernista i a la del barroc. Entre avui dijous i demà divendres s'acabaran d'instal·lar les plaques davant dels equipaments, alguns dels quals encara funcionen i altres que han passat a la història. Aquest dijous al matí s'ha fet la descoberta de la placa que hi ha a la façana de la Sala Els Carlins, a càrrec de l'alcalde Marc Aloy i de Joan Morros, en representació de l'associació cultural El Galliner, administradors de la Festa de la Llum d'enguany coincidint amb el seu 25è aniversari. En total, hi ha setze plaques. Només quedaran pendents de posar la de la Sala Ciutat (abans Sala Loiola) perquè ja no existeix i cal trobar el lloc adient, i la de l'Ateneu, l'emplaçament de la qual s'està estudiant amb els propietaris.

La placa inclou una breu explicació de l'espai, una fotografia i un codi QR que, quan es descarrega, envia l'usuari a un lloc web on hi ha els setze espais. Quan es clica damunt de cadascun, hi ha informació, fotografies i una àudioguia que n'explica la història i que han enregistrat actors coneguts com Emma Vilarasau, Pep Cruz, Mercè Comas i Lloll Bertran, entre d'altres, i també la veterana actriu manresana Paquita Blanch i els també manresans Eduard Font, Xavier Serrano i Jaume Ferrer.

Morros ha recordat que quan El Galliner va ser escollit per administrar la festa més manresana va recollir el màxim material possible sobre els cinemes i teatres de Manresa. De tot el que van aplegar en va sorgir la idea de fer una ruta guiada que la pandèmia ha frustrat. Sí que ha permès fer el projecte de les plaques juntament amb l'Ajuntament i, també amb el consistori, la publicació d'un opuscle sobre la mateixa temàtica que ahir va sortir del forn i que es podrà trobar a l'Oficina de Turisme, al Centre Cultural el Casino i al Teatre Kursaal. A banda, també es podrà descarregar a la web que ha fet El Galliner amb els seus col·laboradors per abocar-hi el material recollit, una part del qual també es troba a la web de referència de Manresa pel que fa a la memòria històrica.

La ruta guiada, que tant Morros com Aloy han anunciat que es farà més endavant, quan sigui possible, s'ha substituït per una xerrada del recorregut a cura de l'historiador manresà Francesc Comas. Aquesta tarda tindrà lloc la primera sessió; dissabte una altra i diumenge dues més (cal fer la reserva al Kursaal, presencialment o a la web).

A més a més, El Galliner està abocant informació dels setze equipaments a la Viquipèdia.

Aloy ha destacat que la Festa de la Llum la "construeix la ciutadania" i ha agraït a El Galliner la seva implicació tenint en compte les complicacions generades per la pandèmia a l'hora de portar a terme segons quins actes. Ha destacat la importància de la ruta pels teatres i cinemes de la ciutat, que posa en valor "la memòria local, social i etnològica" i que ho fa coincidint amb els 125 anys del cinema.

Morros ha explicat que a Manresa, al llarg dels anys, hi ha hagut més de cent teatres i cinemes. Ha citat, per exemple, el que hi va haver al carrer de Fontenet. Josep Maria Soler, president del patronat de la Fundació Cultura i Teatre de la Sala Els Carlins, ha recordat que al costat de la Sala Els Carlins hi va haver un cabaret anomenat El Petit Doré, del qual en van conservar les reixes de la part posterior de l'edifici aprofitant la rehabilitació de l'equipament.