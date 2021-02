Òmnium munta una recollida de signatures a Manresa per demanar l'amnistia

Òmnium Cultural organitza aquest dissabte una nova recollida de signatures per l'amnistia. L'acció, que tindrà lloc a un centenar de punts d'arreu del país, comptarà amb la participació de persones represaliades per l'Estat espanyol per exercir llibertats i drets fonamentals.

A Manresa, l'acte tindrà lloc a la Plana de l'Om, a 2/4 de 6 de la tarda, i comptarà amb la presència de: Ivet, Júlia, Joel, Martí, M. Àngels, Eudald, David C., Sílvia, Mònica O., Esteve, Jordi, Noah, Mònica M., David C. (encausats pel tall a la Jonquera); i Maribel Sabaté (mare Anna Gabriel, exiliada) i Jordi Pesarrodona.

La presidenta d'Òmnium Bages-Moianès, Anna Vilajosana, llegirà un manifest.