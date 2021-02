El pregó infantil compara el coratge dels infants davant la pandèmia amb el dels manresans del segle XIV

Manresa ha obert aquest matí amb el pregó infantil una Festa de la Llum marcada per les restriccions per la pandèmia. Ha inclòs una part al saló de sessions de l'Ajuntament i una de virtual, amb la projecció del pregó fet amb titelles pels alumnes de 6è de l'escola Fedac Manresa. Ambdues s'han pogut seguir pel canal Youtube de l'Ajuntament. Tant l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, com Àngels Serentill, membre de l'associació El Galliner, administradora de la festa d'enguany, han comparat el coratge dels manresans que el segle XIV van fer possible el canal de la sèquia, que encara avui permet subministrar aigua a les llars de Manresa, amb els infants de l'actualitat, que estan demostrant la seva responsabilitat i valentia per adaptar-se a la situació generada per la covid.

Només els regidors i administradors de la Llum, juntament amb dos alumnes de la Fedac -Èric i Nor, i la seva professora, Anna- han assisti t al saló de sessions. Ha obert l'acte Serentill, que ha agraït als dos alcaldes d'aquest mandat, Valentí Junyent i Marc Aloy, l'oportunitat que els han brindat d'administrar la festa l'any del seu 25è aniversari. Ha recordat que va ser a lumna de l'escola Fedac, de la qual en té molts records i ha destacat el comportament exemplar que estan tenint els infants davant la situació imposada per la covid. Els ha dit que "sou uns bons hereus dels manresans que van ser uns herois el segle XIV". Uns manresans que "es van saber adaptar i treballar colze amb colze per tenir una solució" davant la sequera. Els ha donat les gràcies i els va animar a persistir.

Després de la projecció del pregó en format de titelles, l'alcalde Aloy s'ha adreçat als presents. Ha recordat que la Transèquia de l'any passat, va ser el darrer acte de la Llum que es va poder celebrar abans del confinament i de tot el que ha provocat la pandèmia. Va dir que, malgrat tot, com diu el cartell d'enguany de la Llum, s'ha volgut celebrar amb el benentès que la pandèmia "no ha de ser incompatible amb l'activitat cultural i la tradició". En un discurs adreçat especialment als infants, els ha esperonat a "escampar els valors que transmet la història de la sèquia", alhora que ha remarcat la importància de respectar que "pogueu dir la vostra" en un context "en què la llibertat d'expressió torna a estar amenaçada". Una clara referència al rebombori generat per l'empresonament del raper Pablo Hasél. Només un parell de regidors no han aplaudit el discurs d'Aloy, que prèviament havia lliurat una reproducció en petit de la Ben Plantada als dos infants representants de l'escola Fedac.

La projecció d'un vídeo amb els Goigs de la Llum interpretats pels infants de l'escola Fedac amb els presents dempeus ha tancat l'acte.