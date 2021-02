Una sola propietària viu en un bloc amb vint-i-quatre pisos ocupats a Manresa

Un bloc amb una única propietària i vint-i-quatre pisos ocupats. Aquesta és la situació de l'edifici 18-24 del carrer de la Font del Gat de Manresa, on desenes de famílies, majoritàriament amb nens i sense recursos, viuen de forma irregular. Moltes d'elles han trobat un sostre on refugiar-se en aquest immoble situat a la vora de l'Avinguda de les Bases de Manresa. Regió7 ha conversat amb els ocupes, els veïns i els comerciants de la zona per conèixer el dia a dia d'aquest edifici.

Una de les particularitats del bloc és que solament hi viu una única propietària, que ha vist com els pisos s'han anat ocupant en els últims anys. No obstant, ha rebutjat explicar la seva experiència en aquest diari. La majoria de famílies amb les quals conviu van arribar a l'edifici fa menys d'una dècada, quan van assabentar-se que molts dels pisos de l'immoble estaven buits. Des d'aleshores, han viscut a l'edifici amb aigua calenta i llum, ja que tenien la xarxa punxada. Però, el passat divendres, els tècnics d'Endesa van tallar el subministrament elèctric i, des d'aleshores, les seves condicions de vida han empitjorat (vegeu desglossat).

L'edifici del carrer de la Font del Gat només és un exemple dels molts immobles que estan ocupats a Manresa. L'advocat manresà Ramon Roqueta, que treballa al bufet Roqueta-Torras, afirma que aquest edifici no és un cas aïllat a la ciutat, «hi ha diversos immobles abandonats de grans tenidors que estan ocupats». També destaca que alguns ocupes «pertanyen a grups organitzats, sovint amb necessitats econòmiques importants, que busquen els edificis que són propietat dels bancs perquè saben que és més fàcil establir-s'hi».

Les persones que ocupen de forma il·legal el bloc en qüestió consultades per aquest diari remarquen que la falta de recursos econòmics els va abocar en aquesta situació d'irregularitat. La majoria afirmen que la convivència entre els residents és amable, ja que molts dels ocupants són famílies amb nens petits. No obstant, reconeixen que, de tant en tant, hi ha certs aldarulls a l'entorn del bloc que perjudiquen la seva imatge i provoca que els veïns de la zona els assenyalin.

Un dels comerciants del carrer, que ha preferit preservar la seva identitat, assegura que «cada dos per tres els Mossos d'Esquadra han de venir a cridar-los l'atenció; més que violència sovint provoquen malestar entre els veïns quan fan soroll a les nits, posen la música alta o consumeixen drogues al portal». Aquesta és una sensació que comparteixen la majoria de comerciants del carrer, que afirmen que, si bé no són tots els que generen malestar, els que ho fan eclipsen a la resta.

«Fa quatre anys que visc en aquest edifici i conec les històries de tots els veïns. La majoria som bona gent, sense recursos per tirar endavant, i tenim la necessitat d'un sostre». Són les paraules de David Gabárrez, de 63 anys, un dels ocupes de l'edifici del carrer de la Font del Gat de Manresa. Ell va decidir ocupar un dels pisos degut a la precària situació econòmica que viu i, d'ençà del primer dia que va posar un peu a l'edifici, afirma que ha intentat sortir-ne i obtenir un lloguer social però fins ara no se n'ha sortit.

Gabárrez accedeix a acompanyar a Regió7 en un recorregut pel bloc per conèixer la resta de persones que hi viuen. La porta de l'entrada de l'edifici és inexistent perquè, segons explica aquest testimoni, «algú que no forma part del bloc va arrencar-la i se la va endur». A l'escala no hi ha llum, igual que als vint-i-quatre pisos ocupats, i també s'hi detecta una certa deixadesa amb burilles i grafits pintats a les parets.

Fàtima Akhazzan, de 26 anys, és la primera que accedeix a obrir la porta, amb una filla de dos anys als braços. La resident explica que, des del dia que els van tallar la llum, les condicions en les quals viu la família no han fet més que empitjorar. «És cert que la llum estava punxada i inclús puc entendre que tallessin el subministrament, però ningú es va dignar a avisar-nos ni tampoc s'ha tingut en compte que aquí hi vivim moltes famílies amb criatures i ara els hem de donar la llet freda», lamenta.

La majoria de famílies que habiten al bloc viuen amb nens i, moltes busquen refugi a casa d'amics o bé de familiars per poder escalfar el menjar o dutxar-se amb aigua calenta. «Sense electricitat al pis, fa molt fred. No han tingut en compte que estem en ple hivern», comenta Jordan Claveria, el pare d'una família que resideix al bloc. «Per sort, entre els veïns ens ajudem els uns als altres. Malgrat molts no ho pensin, aquí la gent és solidària», comenta. Els ocupes consultats tenen la sensació que se'ls assenyala i se'ls discrimina amb massa facilitat sense conèixer-los personalment.