La Festa de la Llum traça un recorregut per setze teatres i cinemes de la ciutat

Setze equipaments que de teatre i/o cinema de Manresa -alguns en funcionament i altres desapareguts des de fa anys- protagonitzen una nova ruta senyalitzada amb plaques que s'afegeix a la ruta modernista i a la del barroc. Es tracta d'una iniciativa d'El Galliner per la Festa de la Llum, que enguany administra.

Ahir es va presentar la ruta, que ha fet possible la col·laboració de l'Ajuntament, amb el descobriment de la placa que hi ha a la façana de la Sala Els Carlins a càrrec de l'alcalde Marc Aloy i de Joan Morros, d'El Galliner. En total, hi haurà setze espais senyalitzats, si bé, de moment, entre ahir i avui, només s'han posat les plaques de catorze perquè, en el cas de la Sala Ciutat -que ja no existeix- i de l'Ateneu, s'ha de decidir on es situen. En cadascuna hi ha una foto de l'espai, una explicació i un codi QR que permet accedir a l'app Izi.Travel, on hi ha l'audioguia «Un passeig per teatres i cinemes de Manresa». La història de cada espai la narra una veu diferent lligada al món del teatre, del doblatge i de la ràdio. Lloll Bertran, el Cinematògraf Principal, que estava al Passeig de Pere III, 12; Emma Vilarasau, el Cinema Olimpia, al carrer d'Àngel Guimerà, 21; Xavier Serrano, el Cinema Apolo, al carrer del Bonsuccés, 1; Jaume Ferrer, el Local del Joc de la Pilota, al carrer del Joc de la Pilota, 7; Joan Pera, el local del Casal Regionalista i de les Congregacions Marianes, al carrer de la Mel, 5...

Quan El Galliner va ser escollit per administrar la festa més manresana va tenir la idea de recollir el màxim material possible sobre els cinemes i teatres de la ciutat. De tot el que va aplegar en va sorgir la idea de fer una ruta guiada que la pandèmia ha frustrat. Sí que ha permès fer el projecte de les plaques i, també amb el consistori, un opuscle de la mateixa temàtica que es pot trobar a l'Oficina de Turisme, al Casino i al Kursaal, i es pot descarregar al web teatresicinemesdemanresa.cat, que ha fet El Galliner amb els seus col·laboradors per abocar-hi el material recollit, una part del qual es troba a la web de referència de memòria històrica, Memoria.cat.

La ruta guiada, que tant Joan Morros i l'alcalde Aloy van anunciar que es farà més endavant, s'ha rellevat per una xerrada del recorregut a cura de l'historiador Francesc Comas. Ahir es va fer la primera sessió; demà se'n fa una altra i dilluns dues més. Cal fer la reserva prèvia al Kursaal.