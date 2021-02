L'Ajuntament accepta estudiar moure el vial que afecta el geriàtric

Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Manresa faran un estudi de la viabilitat de canviar el traçat del carrer Granollers que, tal i com està dissenyat ara, afecta el pati de la residència de la Font dels Capellans.

El canvi de traçat del vial és una de les propostes de l'Associació de Gent Gran de la Font dels Capellans, la Plataforma de defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i del moviment veïnal de la ciutat.

De fet, el que volen és que el pati de la residència es quedi com està, perquè consideren que amb les alternatives proposades pel govern municipal els residents i l'equipament surten perdent.

Fa dos mesos que el govern municipal i els col·lectius de gent gran i veïnals mantenen un desacord frontal sobre la qüestió.

El govern defensa que el pati canviarà, però no a pitjor mentre que les entitats consideren que això és fals.

A proposta de les entitats, els grups municipals d'oposició van presentar una moció que comprometia l'Ajuntament a arribar a una resolució de mutu acord del conflicte.

I si aquest acord no s'assoleix s'aturi la connexió prevista entre l'avinguda dels Països Catalans i el carrer Granollers, i es posi en marxa una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

El govern municipal el que va fer va ser presentar una esmena de substitució en la què accepta que es faci un estudi de la viabilitat de canviar el traçat de la futura connexió, però «amb l'objectiu de facilitar una interpretació tècnica i objectiva de l'actual POUM, promoure la informació, el debat, la reflexió i els efectes del possible desplaçament d'aquest traçat».

L'oposició, després de queixar-se que el que feia el govern amb l'esmena era evitar que es votés la seva proposició, va votar en contra.

Hi ha recança que el que vulgui fer el govern amb aquest estudi sigui generar arguments precisament per no moure el traçat ja dissenyat.

L'esmena aprovada compromet l'Ajuntament a que el pati resultant sigui equivalent en superfície a l'actual. També a destinar els recursos necessaris per tal de construir la nova tanca perimetral del recinte a l'avinguda dels Països Catalans i carrer Granollers, incorporant els nous espais, i l'adequació i millora del nou jardí.

Aquests treballs es duran a terme paral·lelament a la urbanització de tot el projecte de l'avinguda dels Països Catalans. El jardí resultant serà útil en la seva totalitat, circumstància que no es dona actualment. També es compromet a habilitar l'esplanada delimitada per l'avinguda dels Països Catalans i els carrers Granollers i Fra Jacint Coma i Galí, amb una superfície de 3.212 m2, com a zona verda per al lleure. Aquestes són les regles de joc que marca el govern, però l'oposició i les entitats plantegen una altra partida.

Felip González, del PSC, va resumir la situació com un problema davant del qual «el govern ho va fer fatal d'entrada i ja no serveix de res disculpar-se». La reacció a contracor davant les queixes de les entitats considera que ha restat credibilitat al govern que cada cop va augmentant les mesures compensatòries. Però la pedra angular és com compagina la lògica urbanística i el benestar dels residents.

Roser Alegre, de Fem, va advertir que «el que hi ha en joc és infinitament més que un carrer» perquè cal tenir en compte «la qualitat i no només la quantitat». Un plantejament compartit també per Andrés Rojo, de Ciutadans, que va dir que «no es tracta d'espais sinó de la seva qualitat».

El regidor d'Urbanisme, David Aaron López, va demanar que l'emotivitat no eclipsés la lògica. Va advertir que per fer un canvi de planejament calen arguments «tècnics i jurídics» i va fer una crida a la responsabilitat.

En representació de les entitats va intervenir Ramon Roura que va repetir un altre cop que el que es planteja perjudica la residència i els residents, envolta l'equipament de cotxes, li resta qualitat a un pati que és crucial i posa el dubte sobre si el lema electoral de campanya era «al costat de la gent o a costa de la gent».