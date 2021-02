L'Escola Popular de Manresa no serà desallotjada i podrà mantenir l'activitat al carrer Sobrerroca

L'Escola Popular seguirà funcionant amb normalitat al carrer Sobrerroca. L'espai, situat als baixos d'un edifici propietat de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), estava amenaçat de desallotjament i ja s'havia fixat la data del proper 1 de març per dur-lo a terme. Amb l'objectiu de facilitar la continuïtat d'una activitat social i educativa que considera rellevant i necessària, l'Ajuntament de Manresa ha dut a terme gestions amb la Sareb per tal de frenar aquest desallotjament i permetre la continuïtat de l'activitat de l'Escola.

Així doncs, l'acord amb la Sareb preveu que aquesta societat cedeixi gratuïtament l'espai a l'Ajuntament de Manresa, en règim d'usdefruit, per un termini inicial de quatre anys. Al seu torn, l'Ajuntament en cedeix l'ús a l'Escola Popular, que podrà seguir portant-hi a terme la seva activitat. Actualment el projecte dona suport a una quarantena de nens i nenes de 6 a 12 anys aproximadament, i hi participen prop d'una trentena de voluntaris adults. Va ser un projecte que va posar en marxa la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca (PAHC), i actualment una assemblea està al capdavant gestionant l'activitat del local. Hi ha una vintena de voluntaris que donen vida a l'Escola Popular.

Aquest divendres, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, juntament amb la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, i altres representants de l'Ajuntament, s'han reunit amb membres de l'Escola Popular per comunicar-los l'acord. El govern de la ciutat ha volgut posar de relleu la importància de donar continuïtat a un projecte que dona suport a infants, la majoria dels quals en risc d'exclusió social. L'alcalde ha recordat que els Serveis Socials municipals fan una tasca intensa de suport als col·lectius desfavorits, però ha remarcat el paper imprescindible d'entitats i projectes basats en el voluntariat, com el de l'Escola Popular. També ha desitjat que el projecte pugui segur donant suport als infants i vida al barri durant molts anys, i ha celebrat que després de força temps amb l'amenaça de desnonament, finalment s'hagi su perat aquesta incertesa i tensió i el projecte pugui continuar endavant.