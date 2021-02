Enganxada entre PSC i el govern de Manresa pel cotxe d'alcaldia i la pèrdua de subvencions

El portaveu socialista, Felip González, va mostrar la seva sorpresa, en el ple de l'Ajuntament de Manresa de dijous, per la modificació de l'àrea on s'integra la regidoria de Centre Històric, la manca d'activitat i la pèrdua de subvencions en l'àmbit de l'habitatge i per l'adquisició d'un vehicle per al servei d'Alcaldia i Presidència.

Va dir que l'adscripció de la regidoria de Centre Històric a la comissió informativa de serveis generals «ens ha semblat una decisió singular, ja que la regidora responsable, Claudina Relat, era molt més assídua de la comissió de territori que no pas de la pròpia de desenvolupament local, i tenint en compte que la prioritat serà l'habitatge, no haurien vist malament que, posats a canviar, hagués anat a parar a la comissió de territori o, fins i tot, a la de serveis a les persones, que és on és, des de l'origen, la regidoria d'Habitatge».

González va aprofitar per donar compte que la darrera reunió del consell d'administració de Forum va ser l'1 de desembre passat i «es va constatar que en tema d'habitatge faltava molt més treball i que la cera encara no havia arribat a l'altar».

Va afegir que «tenim una presumpta comissió de seguiment del Pla Local de l'Habitatge que no em consta que s'hagi reunit mai, i vam demanar que fessin balanç del Pla Local de l'Habitatge perquè és previ i necessari per fer un pla quadriennal de Forum. I els recordo que ja han passat tres mesos».

Va afegir que encara més sorpresa va generar al seu grup «comprovar que la Diputació de Barcelona ha acceptat en dos casos la renúncia de l'Ajuntament de Manresa a subvencions municipals per habitatge, i que en un altre més que renúncia ha estat una revocació».

També va ironitzar sobre el fet que el govern sortís a informar que l'ascensor de la plaça Major superava el milió de passatgers però no que feia 5 mesos que no funcionava l'ascensor públic del carrer Remei de Baix, sense que hi hagués un rètol de que estava avariat, i que les obres de l'ascensor de la plaça d'Espanya portessin 5 mesos de retard. «Tinguin una mínima dignitat», va dir.

No es va quedar aquí, i va explicar que en una comissió informativa es va comunicar als grups municipals que l'Ajuntament compra tres vehicles per a manteniment i un quart cotxe elèctric i endollable.

Va afegir que «em va semblar curiós que parléssim dels tres cotxes de manteniment, parléssim d'un altre cotxe i se'ls oblidés dir que que era un cotxe per al senyor alcalde i per al servei d'alcaldia i presidència. És una beneiteria però sembla que es vulgui amagar que en plena pandèmia comprem un cotxe per a l'alcaldia».

«L'alcalde no té cotxe oficial»

Tot seguit Marc Aloy va intervenir perquè se sentia afectat directament i va voler deixar clar que «aquest alcalde no ha tingut cotxe oficial, no té cotxe oficial, fa sis mesos que és alcalde i utilitza el seu cotxe particular o va a peu, per cert, sense passar dietes, i el servei de Presidència i Alcaldia era l'únic d'aquest ajuntament que no tenia un cotxe. Per tant, estarà a la disposició de tots els treballadors del servei d'Alcaldia i Presidència que el necessitin. I, certament, el dia que l'alcalde es vulgui desplaçar també podrà utilitzar aquest cotxe com a treballador d'aquesta casa i com tenen dret tots els altres treballadors de la casa».

González va dir que no havia criticat la compra en si del cotxe sinó que s'adquirís en plena pandèmia.

I va llegir el plec de clàusules que va explicar que aquell mateix dia havia trobat i que diu que «l'adquisició d'aquest nou vehicle sorgeix de la necessitat de l'alcalde i del personal del Servei de Suport a l'Alcaldia i Presidència de disposar d'un vehicle per fer desplaçaments dins de la ciutat de Manresa o cap a altres ciutats per dur a terme les tasques pròpies del servei».

«Molt i molt fora de lloc»

La posterior rèplica no va venir de part del portaveu del govern, Joan Calmet (Junts), sinó del portaveu d'ERC, Pol Huguet, que va qualificar d'«abusiu» que, aprofitant un dictamen de donar compte sobre un canvi de disposició de la regidoria del Centre Històric, «es faci un discurs per fotre merder, perquè no se'n pot dir de cap altra manera, amb altres temes».

El portaveu republicà va mostrar la seva sorpresa pel desplegament de «tantes teories conspiranoiques» i es va indignar que el polític socialista intenti «fer creure que fem coses d'amagat quan, evidentment, no és d'amagat perquè, si tu ho has pogut trobar, també ho ha pogut trobar tanta altra gent».

El portaveu republicà va reblar la seva intervenció afirmant que trobava «molt i molt fora de lloc aprofitar qualsevol punt d'aquests per fer el discurs simplista i populista que s'acaba de fer».