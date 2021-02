Una nova ruta de l'Anella Verda reivindica els Comtals

Una nova ruta de l'Anella Verda dona a conèixer el patrimoni històric construït amb pedra seca de la zona dels Comtals i la serra de Montlleó. Els visitants que facin el recorregut tindran l'oportunitat de veure tres tines que s'utilitzaven per produir vi, un pou de glaç i murs d'antigues zones agrícoles. Ahir se'n va fer la presentació i, a la vegada, es va mostrar el nou desplegable de les rutes, del qual se n'han editat 10.000 exemplars per distribuir gratuïtament.

El nou recorregut té 11 quilòmetres i presenta una dificultat mitjana. «Fa anys vam identificar els espais més representatius de l'Anella Verda, i justament ens faltava potenciar un espai, dels Comtals i la serra de Montlleó», va explicar el regidor delegat de Ciutat Verda, Pol Huguet, en la presentació. Els responsables de l'Anella Verda s'han encarregat d'habilitar els senders, però la tasca que hi ha portat a terme el personal de la foneria Condals Group, instal·lada a les proximitats de l'antiga colònia, ha estat vital. Des de l'empresa, s'ha condicionat una petita ruta circular d'1,17 quilòmetres i hi han instal·lat plafons divulgatius sobre les activitats que s'hi duien a terme a l'entorn rural, la història de les primeres fàbriques que es van ubicar al costat del Cardener i els trets més destacats de l'entorn paisatgístic. Es tracta d'un recorregut per uns terrenys que, al principi del segle XX, encara estaven destinats a cultius agrícoles. «Tots els departaments de l'empresa hi han posat el seu granet de sorra elaborant els plafons. Els treballadors s'han fet seu el projecte», va emfatitzar Josep Lluís Victori, responsable de manteniment de l'empresa.

Un dels treballs que més crida l'atenció del personal de l'empresa és un petit mirador amb un plafó que identifica els principals cims i entorns que el visitant hi pot veure. En la presentació, que va tenir lloc en el tram de l'itinerari més proper als Comtals, van participar representants d'entitats que formen part de la comissió de l'Anella Verda. El biòleg Florenci Vallès va parlar de la biodiversitat de l'entorn i va destacar que els boscos de la zona són un exemple de recuperació de la natura, ja que és una zona que va ser devastada pels incendis del 1986. Jordi Griera, del Camp d'Aprenentatge i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, i Ramon Cornet, del Centre Excursionista Montserrat i el Centre d'Estudis del Bages, també en van prendre part per destacar el valor històric i el fet que sigui un itinerari que connecta amb les altres rutes.

A part del nou recorregut, s'han afegit en els desplegables punts d'interès i variants de les rutes existents per escurçar-les o donar a conèixer nous corriols. El nou plànol està més adaptat per als turistes que venen de fora i decideixen fer una de les rutes de l'Anella Verda.