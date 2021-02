Vol de drons, xerrada sobre la dissidència i traca final a les 21.21 hores

L'encesa a la zona del Cardener d'una instal·lació acompanyada d'un vol de drons, que es presenta com un dels plats forts del Jardins de Llum. Una cercavila de Pep Callau i els Pepsicolen per seguir-la des dels balcons, i un llançament de pirotècnica, breu però intens. Són algunes propostes de la Llum per a aquest cap de setmana. N'hi ha una vintena.

Els Jardins de Llum es faran avui i demà, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit. Inclouen tretze propostes d'autor i quatre d'entitats, repartides entre l'Anònima, el carrer del Balç, la Sala Gòtica de la Seu i la zona del riu.

L'Encesa de la Nova Llum, que organitza Òmnium cada any, se centrarà en la dissidència i tindrà lloc a l'auditori de la Plana, avui. A les 7 de la tarda i a 1/4 de 9 del vespre, es projectarà una bateria de càpsules audiovisuals que mostren l'expressió de persones enfrontant-se a la norma a través de diversos canals d'expressió. En finalitzar la primera sessió hi haurà un col·loqui. Òmnium fa una crida a fer l'encesa des de casa, amb espelmes a les finestres, balcons i terrasses. A les 8 del vespre, pel Canal Taronja i a la web de l'Ajuntament, es podrà veure la tradicional arribada de la llum i l'aigua al monument de la Llum.

Demà al matí, després de la missa al Carme, hi haurà un terrabastall per commemorar la Festa de la Llum; al migdia, començarà l'espectacle itinerant de Pep Callau pels carrers i barris de Manresa i, a les 21 hores i 21 minuts, es farà en 21 punts de Manresa una breu acció de llum i de foc. Els organitzadors, El Galliner i Xàldiga, conviden la ciutadania a participar-hi sortint als balcons i encenent la llanterna dels mòbils.